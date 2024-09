Tahirovic speelt tegen Nederlands elftal op totaal andere positie dan bij Ajax

Benjamin Tahirovic staat ondanks zijn bijrol bij Ajax vrijdagavond in de basis bij Bosnië en Herzegovina voor de Nations League-wedstrijd tegen het Nederlands elftal. De middenvelder zal op een totaal andere positie spelen dan hij gewend is.

Tahirovic is van nature een controlerende middenvelder, maar wordt door bondscoach Sergej Barbarez achterin gezet. Tahirovic vormt een centraal duo met Nikola Katic van FC Zürich.

Ook de 38-jarige Edin Dzeko staat overigens in de basis. De ervaren spits van Fenerbahçe is met 134 interlands recordinternational voor Bosnië. Met 65 gemaakte goals geldt Dzeko bovendien als topscorer aller tijden van het land.

Tahirovic is bij Ajax uit de gratie geraakt onder de nieuwe trainer Francesco Farioli. Tahirovic kreeg bij het begin van de voorbereiding de kans om zich te bewijzen, maar wist niet te overtuigen.

Tahirovic werd door Farioli samen met Owen Wijndal en Borna Sosa uit de selectie van Ajax gezet. Tahirovic traint sindsdien mee met Jong Ajax.

Ajax probeerde in de zomerse transferwindow uit alle macht een nieuwe club voor Tahirovic te vinden, maar dat is niet gelukt. Zo is de Bosniër tussen wal en schip beland in Amsterdam.

Het Nations League-duel Nederland - Bosnië en Herzegovina begint om 20:45 uur in het Philips Stadion en is te zien op NPO 1.

Opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders, Gravenberch; Simons, Zirkzee, Gakpo.

Opstelling Bosnië en Herzegovina: Vasilj; Barisic, Katic, Tahirovic, Mujakic; Gazibegovic, Gigovic, Dedic; Huseibasic, Dzeko, Demirovic.