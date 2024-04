Sven Mislintat tekent op korte termijn langdurig contract bij Borussia Dortmund

De onderhandelingen tussen Sven Mislintat en Borussia Dortmund bevinden zich in de laatste fase. Dat meldt Florian Plettenberg van Sky Sport. De Duitser moet de nieuwe technisch directeur van die Borussen worden. Mislintat zal op korte termijn een langdurig contract tekenen bij de Duitsers.

De terugkeer van Mislintat bij Dortmund hangt al een tijdje in de lucht. Begin maart kwamen de eerste berichten naar buiten en sindsdien kwamen beide partijen steeds dichter bij een akkoord. Nu bevinden de gesprekken zich dus in de laatste fase, waardoor niets een overgang naar Duitsland meer in de weg lijkt te staan voor Mislintat.

De ex-directeur van Ajax had zijn zinnen gezet op een terugkeer bij Dortmund, zo schrijft Plettenberg. Hans-Joachim Watzke, de voorzitter van de club, zou hem per se binnen willen halen. Mislintat werkte tussen 2006 en 2017 al bij die Borussen. Zo was hij actief als (hoofd)scout en directeur voetbal en scouting.

Mislintat ging na zijn vertrek bij Dortmund bij zowel VfB Stuttgart als Ajax als technisch directeur aan de slag, terwijl hij bij Arsenal de directeur van de scoutingafdeling werd. De Duitser werd bij VfB Stuttgart en Ajax ontslagen, terwijl hij zelf besloot om tussendoor te vertrekken bij the Gunners.

Mislintat tekende eind mei 2023 een contract tot en met de zomer van 2026 bij Ajax, haalde voor ongeveer 115 miljoen euro twaalf nieuwe spelers, maar werd in september ontslagen na het gestaakte duel tussen Ajax en Feyenoord. De technisch directeur lag toen ook in de clinch met toenmalig trainer Maurice Steijn.

Volgens Ajax werd Mislintat ontslagen door een gebrek aan een breed draagvlak binnen de organisatie. Dit gebeurde na onthullingen van de NOS over mogelijke belangenverstrengeling door Mislintat bij transfers.

Zo verzocht Mislintat naar verluidt Borna Sosa om van zaakwaarnemer te veranderen, zodat hij de stap naar Ajax kon zetten. Deze door Mislintat voorgedragen agent, Arthur Beck, heeft aandelen in het bedrijf van Mislintat.

