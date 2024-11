Suriname moet ondanks uitstekende Etienne Vaessen buigen voor Canada

Suriname heeft vrijdagnacht met 0-1 verloren van Canada. Het elftal van bondscoach Stanley Menzo bleef lang overeind dankzij doelman Etienne Vaessen, maar moest in de 82ste minuut alsnog een tegentreffer incasseren. Junior Hoilett kroonde zich tot matchwinner.

Naast Vaessen stonden er bij Suriname meerdere bekende namen aan de aftrap. Liam van Gelderen, Myenty Abena, aanvoerder Stefano Denswil en Ridgeciano Haps vormden de defensie.

Op het middenveld bestond het controlerende blok uit Dion Malone en Shaquille Pinas. Justin Lonwijk speelde als 10. Voorin moesten Sheraldo Becker, Gleofilo Vlijter en Djevencio van der Kust voor gevaar zorgen.

Vaessen hield Suriname voor rust meerdere keren op de been met een aantal uitstekende reddingen. Dankzij de doelman van FC Groningen, die in het nationale elftal als Burnet onder de lat staat, stond tijdens de theepauze de brilstand nog altijd op het scorebord.

Canada, dat het in Paramaribo zonder sterspeler Alphonso Davies moest doen, was simpelweg de betere partij. Toch was Suriname na rust dicht bij een treffer. Topscorer aller tijden Vlijter zag zijn kopbal echter op de lat belanden.

Vlak voor tijd moest Suriname zich alsnog overgeven. Op aangeven van Jonathan David was het Hoilett die Vaessen van dichtbij verschalkte: 0-1. Aanstaande woensdag wacht de return in Toronto.

Canada en Suriname bepalen dan wie er doorstroomt naar de halve finales van de CONCACAF Nations League. Een plek bij de laatste vier levert automatisch ook een ticket op voor de Gold Cup van 2025 in de Verenigde Staten.