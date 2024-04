Supporters reageren verontwaardigd op poëtisch filmpje van Vitesse: ‘Ongepast!’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Vitesse, dat vlak na het nieuws van de puntenaftrek en degradatie een filmpje plaatst op zijn sociale mediakanalen, dat niet bij iedereen goed valt.

Vrijdagmiddag werd bekend dat de KNVB een zeer forse straf aan Vitesse had uitgedeeld: achttien punten in mindering. Daarmee staat de club momenteel op -1 punt in de Eredivisie en is degradatie naar het tweede niveau voor het eerst in 35 jaar een feit.

Vitesse plaatst vlak na dat nieuws een filmpje op sociale media, waarin Jesse Laport, stadsdichter van Arnhem, op poëtische wijze terugblikt op het verleden en vooruitkijkt naar de toekomst. Zo stelt Laport dat 'Vitesse niet mag en kán verdwijnen' en doet hij een oproep aan de fans: "Red onze club."

Het doek is gevallen: Vitesse mag niet verdwijnen, kán niet verdwijnen. pic.twitter.com/znmNTJdGtT — Vitesse (@MijnVitesse) April 19, 2024

Het filmpje valt niet bij iedereen even goed, zo is te zien in de reacties onder het filmpje op X. "Hier zat ik echt op te wachten", schrijft een cynische Vitesse-supporter. Een andere fan van de Arnhemmers schrijft: "Dit filmpje is na het besluit van 18 punten aftrek en definitieve degradatie ongepast! Ik vermoed dat men voorwetenschap had bij Vitesse." Ook zijn er meerdere personen die vinden dat Vitesse 'de plank volledig misslaat'.

RBC Roosendaal

RBC Roosendaal heeft op X de draak gestoken met Vitesse. RBC verzamelde in het seizoen 2005/06 in totaal negen punten, waarmee de club op kansloze wijze degradeerde naar de Jupiler League. Het aantal van negen punten ging de boeken in als het laagste puntenaantal ooit in de Eredivisie en dat record bleef lang staan. Door de puntenaftrek bij Vitesse staan de Arnhemmers op -1 en zullen zij de nieuwe recordhouder zijn. "Hier zijn wij niet blij mee! Daar gaat ons record", schrijft RBC, gevolgd door een huilemoji.

Hier zijn wij niet blij mee! Daar gaat ons record ?? ?????? #SamenHogerop https://t.co/5TpJtEESu1 — RBC (@RBCvoetbal) April 19, 2024

