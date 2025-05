Supporters keren zich tegen eigen speler na krankzinnige misser

Millwall is op de slotdag van het Championship-seizoen op pijnlijke wijze buiten de play-offs voor promotie naar de Premier League gevallen. Veel supporters wijzen daarbij Josh Coburn als schuldige aan. De spits miste een niet te missen kans op een open doel tegen Burnley en krijgt sindsdien de volle laag van woedende fans.

De Londense club had een klein wonder nodig om zich alsnog te plaatsen voor de play-offs, namelijk winst uit bij titelkandidaat Burnley. Millwall begon voortvarend met een vroege treffer van Mihailo Ivanovic. Burnley kwam echter snel langszij via Josh Brownhill. Even leek er opnieuw hoop te gloren voor Millwall toen Coburn de 2-1 op zijn schoen had, maar de spits schoof de bal op bizarre wijze van heel dichtbij naast het lege doel.

“Misschien wel de grootste misser ooit”, foeterde een fan op X. Een ander noemde het “het frustrerendste moment van het seizoen”, terwijl zelfs supporters van andere clubs hun hoofd schudden. “Josh Coburn heeft in z’n eentje Millwall de play-offs gekost”, grapte een West Ham-fan.

Populair statistiekaccount The xG Philosophy zocht uit dat de misser van Coburn een expected goals-waarde (xG) had van 0,84 – oftewel: een kans die in 84 procent van de gevallen een doelpunt oplevert.

Millwall verloor uiteindelijk met 3-1 van Burnley, maar de misser van Coburn bij een 1-1 stand zal nog lang rondzingen op The Den. Door het resultaat eindigde de ploeg van manager Joe Edwards op de achtste plek, twee punten tekort voor een play-offticket.

Burnley bleef op de tweede plek steken in de Championship, maar was daarmee al zeker van promotie. Leeds United pakte het kampioenschap op het tweede Engelse niveau met een hele late winnende treffer bij Plymouth (1-2 zege).