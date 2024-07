Supporters Bayern München starten petitie tegen verkoop van Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt lijkt hard op weg naar Manchester United. De verdediger wordt veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar de ploeg van Erik ten Hag, maar dat zien de supporters van de Duitse grootmacht helemaal niet zitten. Zij zijn een petitie gestart in de hoop De Ligt te kunnen behouden.

Ondanks dat De Ligt dit seizoen niet altijd een onbetwiste basisspeler was bij Bayern onder Thomas Tuchel, hebben de supporters van der Rekordmeister de Nederlander erg hoog zitten. Zij willen er dan ook alles aan doen om de verdediger langer aan boord te houden.

“Wij willen allemaal dat Matthijs de Ligt bij Bayern München blijft!”, zo klinkt het. “Hij heeft vaak genoeg bewezen dat hij een verdediger van wereldklasse is, waarschijnlijk de beste van onze ploeg.”

“Hij is niet voor niets verkozen tot onze beste speler van het seizoen 2022/23”, zo valt er verder te lezen. “Bovendien heeft hij met zijn 24 jaar een veelbelovende toekomst in het vooruitzicht.” Inmiddels hebben meer dan 16.000 mensen de petitie ondertekend.

Manchester United

De Ligt wordt de afgelopen dagen steeds meer in verband gebracht met Manchester United. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano zijn er meer clubs die de verdediger in het vizier hebben, maar alleen Manchester United heeft groen licht gekregen van de 24-jarige Nederlander.

Het is nu aan Manchester United en Bayern München om op korte termijn tot een akkoord te komen. Volgens Florian Plettenberg van Sky Deutschland verlangt de Duitse grootmacht minimaal vijftig miljoen euro plus bonussen voor de verdediger die nog drie seizoenen vastligt in München.

De Ligt is momenteel met het Nederlands elftal op pad in Duitsland voor het EK. Echter speelde hij nog geen minuut op het eindtoernooi. Stefan de Vrij krijgt steevast de voorkeur in het centrum van de defensie naast aanvoerder Virgil van Dijk.

