Summerville maakt grote indruk met bijzonder fraaie zestiende competitietreffer

Crysencio Summerville heeft andermaal zijn visitekaartje afgegeven bij Leeds United. De 22-jarige Rotterdammer schoot heerlijk raak en tekende zo voor de 1-1 stand tegen Watford. Het duel eindigde uiteindelijk in 2-2, waardoor Leeds de koppositie moet afstaan aan Ipswich Town. Bovendien kan Leicester City, dat een duel minder gespeeld en een punt minder heeft, Leeds nog van de tweede plaats stoten.

Bijzonderheden:

Vakoun Bayo was de eerste speler die op het scorebord kwam op Vicarage Road. De Ivoriaan volleerde van dichtbij binnen nadat Illan Meslier slechts half kon redden op een poging van een andere Watford-speler.

Een kleine tien minuten voor rust liet Summerville zien over grote kwaliteiten te beschikken. De vleugelspeler sneed vanaf links naar binnen en krulde de bal met veel gevoel de verre hoek in: 1-1. Het was voor Summerville alweer zijn zestiende competitietreffer van het seizoen.

Toch zochten Summerville en Leeds de kleedkamers met een domper op. Emmanuel Dennis schudde zijn directe tegenstander van zich af en schoot met links heerlijk raak in de verre hoek: 2-1.

Het slotakkoord werd gespeeld door Mateo Joseph, die pas een minuut eerder in het veld werd gestuurd door manager Daniel Farke. Joseph profiteerde optimaal van een scrimmage voor het Watford-doel en prikte binnen: 2-2.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties