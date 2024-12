Süleyman Öztürk geniet van international van het Nederlands elftal: ‘Over tien jaar een toptrainer’

Marten de Roon is door Voetbal International uitgeroepen tot Nederlander van de Week. De 33-jarige aanvoerder van Atalanta won met zijn club twee topwedstrijden en mag zich daardoor koploper van Italië noemen.

Atalanta won vorige week maandag van AS Roma (0-2), waarna op vrijdagavond AC Milan aan de zegekar werd gebonden (2-1). De Roon was in Rome trefzeker en gaf tegen de Milanezen een assist. De controlerende middenvelder speelde beide wedstrijden volledig uit als aanvoerder.

Öztürk geniet wekelijks van De Roon. “Hij gaf een geweldige assist en heeft een bepaalde functie. Die aanvoerdersband staat hem goed.”

“Hij heeft een vrij goede trap, ook in de voortzetting naar voren toe. Op die passes kreeg hij vaak kritiek. Hij speelt ze simpel, maar wel precies. De Roon is gewoon zeer belangrijk voor Atalanta”, concludeert Öztürk.

Öztürk doet een voorspelling over de toekomst van De Roon. “Ik fantaseer altijd tien jaar verder: wie van de huidige generatie spelers kan een nieuwe Xabi Alonso, Ruben Amorim of Arne Slot worden? Ik denk dat Marten de Roon over vijftien jaar een grote trainer is.”

“Als je ziet wat hij allemaal ziet en doet, wat hij allemaal moet verwerken in zijn hoofd. Dat is allemaal materiaal van iemand die later een goede trainer kan worden”, geeft Öztürk tekst en uitleg.

De Roon speelde sinds 2017 liefst 366 officiële wedstrijden namens Atalanta. Daarin was hij goed voor 20 doelpunten en 24 assists. De Roon, die tot dusver 42 interlands namens Oranje speelde, ligt nog tot medio 2026 vast in Bergamo.