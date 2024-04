Sturing stoort zich aan Feyenoord-aanwinst Hadj-Moussa; Arne Slot reageert

Edward Sturing is niet blij met de houding van Anis Hadj-Moussa. De buitenspeler van Vitesse maakt na dit seizoen een transfer naar Feyenoord, werd eerder deze week bekend. Hoewel hij de komende weken dus nog met zijn huidige ploeg tegen degradatie moet strijden, lijkt Hadj-Moussa al met zijn hoofd in Rotterdam-Zuid te zitten.

“Hadj-Moussa is natuurlijk heel druk geweest met zijn transfer, en Feyenoord”, vertelt Sturing vrijdag in gesprek met ESPN. "Maar ik moet nu ook spelers hebben die echt het gezicht op Vitesse hebben. Ik moet volledig inzet hebben van het elftal. We zitten nu in de laatste fase. Of het gebeurt nu, of het gebeurt niet meer. Daar kijk ik ook naar.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Hij doet het goed aan de bal, maar ik heb zonder bal wel problemen met hem. Met name in de omschakeling, en wat hij bij balverlies doet. Ik vind dat hij te weinig voor het team doet. Dat weet hij ook, en daar heb ik hem ook op aangesproken”, gaat Sturing verder.

“Daarbij komt ook nog dat hij een aantal keer te laat is geweest. Dat stoort mij ook. Ik wil dat iedereen gewoon bij de les is nu. Ik kan dat nu niet gebruiken. Ik ga weer met hem daarvoor zitten, en ik ga kijken hoe het gesprek loopt. Maar ik ben niet blij met hoe het gaat.”

Komend weekend staat de Gelderse derby tegen NEC op het programma, en het is maar de vraag of Hadj-Moussa kan meespelen. Hij is momenteel namelijk ziek, vertelt Sturing. “Dus we gaan kijken hoe dat ervoor staat. Maar hij zit ook in de ramadan, en heeft ook nog overgegeven. Dus het gaat niet zo goed. Ik vrees dat het moeilijk wordt qua kracht om hem nog klaar te stomen.”

Reactie Slot

Arne Slot, trainer van Feyenoord, reageerde vrijdagmiddag op de persconferentie richting Feyenoord - Ajax op de kritiek van Sturing op Hadj-Moussa. “Edward heeft zijn ervaringen met hem, maar ik hoop voor mij en voor ons dat ik een andere ervaring met hem ga krijgen. Maar er zijn legio voorbeelden van spelers die in de ene hoedanigheid wat minder gewaardeerd worden en wat verderop enorm gewaardeerd worden.”

“Ik vind het wel vervelend om te horen dat dat Edward z’n gevoel is, want je hebt liever een speler die je niet hoeft te boetseren. Als dit zo is, en ik heb geen reden om daaraan te twijfelen, is er wel reden om aan die kant nog wat bij te schaven”, besluit Slot.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties