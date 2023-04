Studio Voetbal kent geen enkele twijfel over absolute uitblinker in bekerfinale

Maandag, 1 mei 2023 om 00:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 00:13

Joey Veerman was de beste man op het veld tijdens de bekerfinale tussen Ajax en PSV (1-2). Dat stellen de aanwezige gasten bij Studio Voetbal zondagavond. De middenvelder van PSV kon eerder al rekenen op lovende woorden van onder meer Kenneth Perez en Hans Kraay junior. Ook Pierre van Hooijdonk steekt Veerman een aantal veren in zijn reet.

Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt aan Marco van Ginkel, die te gast was in het voetbalpraatprogramma, wie de beste speler op het veld was. "Ik vond Veerman goed. Hij heeft altijd zijn blik vooruit en is belangrijk in zijn passing. Ook in het druk zetten bij die kans van Til. Die vond ik goed spelen", aldus de middenvelder van Vitesse. "Hij was de enige", vult Van Hooijdonk hem aan. "Hij is altijd rustig en was vandaag de enige die rustig was. Zowel aan de bal als wanneer er een opstootje was."

Rafael van der Vaart is een stuk sceptischer. "We zijn al blij met iemand die naar de goede kleur speelt. Zo moet je het ook wel een beetje zien", aldus de voormalig Ajacied, die vervolgens zegt dat hij 'de grootste fan van Veerman' is. "Ik bedoel ermee te zeggen dat hij voor zijn kwaliteiten een 6 speelde. Maar dat was eigenlijk een 8, omdat de rest zó slecht was. Hij deed logische dingen aan de bal. Daar kun je hem voor wakker maken. De rest was een beetje de weg kwijt."

Davy Klaassen viel juist hopeloos door de mand in de ogen van Van der Vaart. "Hij is voor mij de allerleukste en liefste jongen die er is. Maar die gedraagt zich als een idioot op dit moment", aldus de voormalig Ajacied. "Overal is hij bij betrokken, dat ik denk: ga nou lekker je doelpuntjes maken, dan help je je team veel meer. Hij staat overal bij om iemand een duw te geven. Als we iedereen in het stadion vragen om zich te gedragen, doe het dan op het veld ook."