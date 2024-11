Steven Bergwijn swingt met goal en assist voor Ittihad Club en bezorgt Gerrard flinke kater

Steven Bergwijn is zaterdag met een goal en een assist belangrijk geweest voor Ittihad Club, dat met 0-4 zegevierde op bezoek bij het Al-Ettifaq van trainer Steven Gerrard. De club van de voormalig Ajacied verstevigt met de driepunter de koppositie in de Saudi League. De voorsprong op achtervolger Al-Hilal bedraagt vijf punten, al heeft Ittihad Club wel een duel meer gespeeld.

Ittihad Club brak tien punten voor het rustsignaal de ban. N'Golo Kanté veroverde de bal, werd gelijk weer aangespeeld en schoot van buiten de zestien raak in de linkerbenedenhoek: 0-1. Al-Ettifaq hield de schade beperkt tot aan de rust, maar na de hervatting was de formatie van Gerrard kansloos tegen de Saudische lijstaanvoerder.

In de 53ste minuut werd een schot van dichtbij van Bergwijn nog gepareerd door doelman Marek Rodak, maar in de rebound tikte Karim Benzema van dichtbij binnen: 0-2. Halverwege de tweede helft was alle spanning verdwenen: Bergwijn stelde Houssem Aouar in staat om de derde treffer op het scorebord te laten verschijnen.

Slechts vier minuten later stuurde Benzema Bergwijn weg met een leep balletje en alleen voor Rodak maakte de vleugelaanvaller geen fout: 0-4. De bekroning van een sterk optreden van Bergwijn in het shirt van Ittihad Club.

De koploper kwam in de slotfase geen moment meer in de problemen en de moegestreden Bergwijn werd zes minuten voor het einde naar de kant gehaald. Een flinke boost voor Ittihad Club in de strijd om de Saudische landstitel en een goede generale voor het thuisduel met het Al-Nassr van Cristiano Ronaldo op 6 december.