Steven Bergwijn doet Cristiano Ronaldo pijn met laatste balcontact in Saudische topper

De Saudische topper tussen Al-Ittihad Club en Al-Nassr is vrijdagavond geëindigd in een 2-1 zege voor de thuisploeg. Nederlander Steven Bergwijn kroonde zich in blessuretijd tot matchwinner in Jeddah, nadat Karim Benzema en Cristiano Ronaldo eerder al hadden gescoord.

Trainer Laurent Blanc kon bij Al-Ittihad geen beroep doen op Moussa Diaby. Zijn landgenoot Benzema was wel fit genoeg om te spelen. Ook Danilo Pereira, Fabinho, N'Golo Kanté, Houssem Aouar en Bergwijn stonden aan de aftrap.

Bij Al-Nassr waren alle sterren beschikbaar voor trainer Stefano Pioli. Mohamed Simakan en Aymeric Laporte vormden het centrale duo, terwijl Marcelo Brozovic voor controle moest zorgen op het middenveld. Otavio, Ronaldo en Sadio Mané gingen voorin op doelpuntenjacht.

De openingstreffer werd gemaakt door Benzema, die in de 55ste minuut raak schoot uit een lage voorzet van Muhannad Al-Shanqeeti: 1-0. Voor de Fransman was het zijn tiende doelpunt dit seizoen.

Slechts twee minuten later kwam de gelijkmaker op naam van Ronaldo. Zijn rake schot op aangeven van Angelo was Predag Rajkovic te machtig: 1-1. De Portugese superster staat nu eveneens op tien doelpunten in de Saudi Pro League.

In de absolute blessuretijd was het Amsterdammer Bergwijn die de show stal. Op karakteristieke wijze dribbelde hij naar binnen toe, om vervolgens de verre hoek te vinden: 2-1. Bergwijn werd na zijn doelpunt direct gewisseld.

Door de zege verstevigt Al-Ittihad de koppositie in de Saudi Pro League. De club van Bergwijn staat op 36 punten uit 13 wedstrijden. Het Al-Nassr van Ronaldo heeft tot dusver slechts 25 punten verzameld en kan de titel al bijna vergeten.