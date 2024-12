Steven Berghuis zelfkritisch na nederlaag Ajax: 'Dat ontbreekt op dit moment bij mij'

Steven Berghuis merkt dat hij zijn topvorm nog niet helemaal heeft teruggevonden, zo vertelt hij donderdagavond na afloop van Ajax - Lazio (1-3) bij Ziggo Sport. De 32-jarige middenvelder annex aanvaller kampte dit kalenderjaar met meerdere blessures.

Afgelopen voorjaar was Berghuis al enige tijd uit de roulatie als gevolg van een knieblessure en een rugblessure. Tegen het einde van het seizoen maakte hij zijn rentree, maar aan het begin van het nieuwe seizoen ging het opnieuw mis en stond hij anderhalve maand aan de kant.

Inmiddels is Berghuis hersteld. Tegen Lazio stond hij bovendien in de basis, maar echt in topvorm is hij naar eigen zeggen nog niet. “Ik heb natuurlijk de laatste fase van vorig seizoen gemist, heel even terug in het begin van het seizoen, en daarna weer een fase eruit. Dat voel ik wel, en dat ritme heb je gewoon nodig”, vertelt hij.

“Je moet gewoon elke training op het veld staan, elke wedstrijd minuten maken, en ook een beetje succesbeleving hebben. Een keer een goal, of een lekker moment. Dat dat weer gaat spelen en leven. Dus ik ben nog niet heel tevreden over hoe dat nu gaat. Maar hard blijven werken is de enige remedie.”

“Het waren twee keer twee maanden, dus dat is gewoon lang. Ik word 33 in december. Ik voel me wel heel goed, vandaag voelde ik me ook heel fit. Alleen net de touch, of het passje, of het moment van zien ontbreekt op dit moment nog. Ik hoop dat zo snel mogelijk terug te krijgen.”

Behalve van zijn eigen vorm baalde Berghuis uiteraard ook van het resultaat van Ajax. “Uiteindelijk heb ik er geen goed gevoel aan overgehouden, omdat we niet winnen.”

“Lazio is gewoon een goede ploeg. Het zijn allemaal vaardige spelers die vast aan de bal zijn, dus dat is gewoon een hoog niveau. Uiteindelijk is het op details misschien wel beslist.”