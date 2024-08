Steven Berghuis onthult waarom Jordan Henderson hem een excuusbericht stuurde na wedstrijd van Ajax

Jordan Henderson heeft Steven Berghuis vorige week zijn excuses aangeboden na de thuiswedstrijd tussen Ajax en FK Vojvodina (1-0 winst). De 34-jarige Engelsman startte die wedstrijd als aanvoerder vanwege het ontbreken van Steven Bergwijn en Berghuis, maar vergat de band aan laatstgenoemde te geven toen hij na 61 minuten binnen de lijnen kwam.

Vooralsnog blijven Bergwijn (captain) en Berghuis (vice-captain) de eerste twee aanvoerders van Ajax. Henderson was echter vergeten om Berghuis, zoals gebruikelijk is, de band over te dragen tijdens diens invalbeurt.

Donderdagavond, tijdens de return in Servië, gaf Henderson de band wel aan Berghuis. De linkspoot uit Apeldoorn vertelt bij Ziggo Sport met een glimlach dat hij dit niet nodig vindt. “Ik vroeg net ook aan hem waarom hij dat deed.”

“De vorige wedstrijd deed hij het namelijk niet”, gaat Berghuis verder. “Toen appte hij mij ‘s avonds dat ik de vice-captain ben en dat hij mij de band had moeten geven. Toen zei ik: doe normaal, jij bent gewoon de aanvoerder. In alles, vind ik.”

Berghuis is onder de indruk van zijn ervaren teamgenoot. “De uitstraling die hij heeft en het geheel dat hij overziet. Kijk alleen al naar wat hij heeft meegemaakt bij Liverpool... Ik voel me heel prettig om daarin mee te gaan.”

Na de 1-3 zege van Ajax zocht Berghuis zijn geliefde collega op. “Ik zei dat hij dit niet meer moet doen, maar hij noemde het een unwritten rule.”

Berghuis weet nog niet of hij de vice-captain blijft bij Ajax. “Tot nu toe is dat zo, maar dat is nog van vorig jaar. Ik denk dat de trainer daarin zijn eigen keuzes gaat maken.”

