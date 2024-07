Steven Berghuis gaat na oefenduel Ajax nog maar eens in op periode onder Sven Mislintat

Steven Berghuis is na afloop van het oefenduel tussen Ajax en Rangers (2-1) ingegaan op het afgelopen seizoen van de Amsterdammers en de daar bijbehorende transferperiodes. De voormalig Feyenoorder wijst nog maar eens met de vinger naar de Duitse voormalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat: "Dat heeft hij totaal niet begrepen."

In aanloop naar het dramatisch verlopen seizoen 2023/24 had Berghuis al openlijk zijn zorgen geuit over de samenstelling van de Ajax-selectie. Na afloop van het oefenduel zaterdagmiddag wordt hij naar die uitspraken gevraagd bij Ziggo Sport.

"Ik heb toen gezegd dat ik in de kwaliteiten van de jongens persoonlijk geloof", graaft Berghuis in zijn geheugen. "Alleen een selectie samenstellen is heel anders en ik vind dat Mislinat vooral te werk is gegaan als scout."

"Als technisch directeur", vervolgt de linkspoot, "moet je een selectie samenstellen met verschillende kwaliteiten, die op elkaar zijn afgestemd. Dan heb je creativiteit, mentaliteit, en zoveel andere dingen nodig om een team samen te stellen dat kampioen kan worden. Mislintat heeft dat totaal niet begrepen, vind ik. Dat heb ik toen gezegd."

"Dat is geen persoonlijke aanval naar de spelers die hij heeft gehaald, ik vind (Georges, red.) Mikautadze ook een goede speler. Maar je moet het wel samenbrengen als technisch directeur en de jongens de voorwaarden bieden zodat ze kunnen slagen. Dat is niet gebeurd."

Het Georgische voorbeeld dat door Berghuis wordt aangehaald vertrok deze zomer definitief uit Amsterdam. Had Ajax Mikautadze moeten houden? "Dat weet ik niet", antwoordt de creatieveling. "Dat is ook niet aan mij."

"Maar ik heb op de training een goede speler gezien en op het EK ook", vertelt Berghuis over de kwaliteiten van Mikautadze. "Hij is gewoon een spits, maar hij heeft bij ons alleen op linkshalf, op linksbuiten en op 10 gespeeld. Maar dat is allemaal geweest, ik heb er nu al veel over gezegd", besluit hij.

