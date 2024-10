Sterspeler van Duitsland houdt blessure over aan duel met Nederlands elftal

Florian Wirtz is geblesseerd teruggekeerd bij Bayern Leverkusen. De 21-jarige Duitser moest dinsdag in het Nations League-duel tegen het Nederlands elftal voortijdig de wedstrijd staken met een enkelblessure. Het is nog onduidelijk hoe lang de middenvelder langs de kant staat.

Wirtz begon in de basis in de Nations League-wedstrijd Duitsland - Nederland. Maar hij verstapte zich vlak voor rust en bleef daardoor na rust in de kleedkamer achter. Zonder de jongeling wisten de Duitsers de wedstrijd winnend, met 1-0, af te sluiten.

Inmiddels heeft Leverkusen bevestigd dat de Duitse middenvelder een enkelblessure heeft opgelopen. Wirtz wordt momenteel door de club behandeld, maar het is nog niet duidelijk hoe lang hij afwezig zal zijn.

Komende zaterdag neemt de kampioen van Duitsland het thuis op tegen Eintracht Frankfurt en een paar dagen later wacht de ontmoeting tegen Stade Brest voor de Champions League. Het is dus nog de vraag of het Duitse toptalent op tijd herstelt is voor beide ontmoetingen.

Het elftal van Xabi Alonso bezit momenteel de vijfde plaats in de Bundesliga na zes speelronden. De achterstand op koploper Bayern München is met drie punten te overzien. De blessure van Wirtz biedt mogelijk kansen op speeltijd voor onder anderen Nathan Tella, Martin Terrier, Jonas Hofmann en Amine Adli.