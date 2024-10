Sterk Turkije verslaat Montenegro en neemt afstand als koploper van Nations League-groep

Turkije heeft vrijdagavond een nipte zege geboekt in de Nations League. In Samsun werd Montenegro verdiend met 1-0 verslagen, door een goal van Irfan Can Kahveci. Door de zege van de Turken en het gelijkspel van Wales tegen IJsland (2-2) is Turkije nu alleen koploper in de Nations League-poule, met zeven punten. Wales staat tweede met vijf punten, IJsland derde met vier punten. Montenegro staat puntloos onderaan.

Turkije begon met twee in Nederland geboren spelers in de basis: Ferdi Kadioglu en Orkun Kökçü. Kadioglu startte zoals gebruikelijk als linksback, Kökçü aan de linkerkant op het middenveld.

De Turken waren vanaf het eerste fluitsignaal dominant en kregen in de eerste helft meerdere kansen op de openingstreffer. Onder meer Hakan Çalhanoglu, Arda Güler, Baris Alper Yilmaz, Kökçü en Merih Demiral kregen de bal er echter niet in.

Dat was voor een deel overigens ook te danken aan Igor Nikic. Turkije kwam voor de rust tot liefst dertien schoten, en vijf daarvan werden gekeerd door de doelman van Montenegro.

Na de rust ging Turkije verder met de jacht op de openingstreffer. Zo keerde Nikic een inzet van Kökçü en zag Güler zijn afstandsschot naast het doel vliegen.

Via opnieuw Kökçü was Turkije vervolgens tot op dat moment het dichtst bij de 1-0. De voormalig Feyenoorder raakte met een schot van net buiten het strafschopgebied de paal. Güler kopte de rebound vervolgens over.

Twintig minuten voor tijd was het dan eindelijk raak voor de Turken. Kenan Yildiz raakte de paal, waarna invaller Kahveci de bal simpel binnen kon lopen: 1-0. Montenegro was vervolgens niet meer bij machte om nog iets terug te doen.