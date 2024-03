‘Ster van Real Madrid gaat nog deze maand zijn debuut voor Marokko maken’

Brahim Díaz staat op het punt om uit te komen voor de nationale ploeg van Marokko, zo meldt de Spaanse radiozender CadenaSER. De aanvaller van Real Madrid gaat naar verwachting opgeroepen worden voor de komende interlandperiode.

Marokko neemt het op 22 maart op tegen Angola. Vier dagen later staat een duel met Mauritanië op het programma. Beide wedstrijden zijn vriendschappelijk.

Bondscoach Walid Regragui gaat Brahim Díaz dus oproepen. In 2021 speelde hij al eens één interland voor Spanje, maar hij mag volgens de regels van de FIFA nog overstappen naar het nationale team van Marokko.

Spelers mogen nog switchen van land als ze minder dan drie duels hebben gespeeld en ze die duels speelden voor hun 22e levensjaar. Brahim Díaz was 21 toen hij zijn enige interland speelde voor Spanje.

Brahim Díaz mag vanwege zijn Marokkaanse vader uitkomen voor Marokko. Regragui heeft meer spelers kunnen overtuigen om voor Marokko te kiezen. Dankzij de bondscoach vertegenwoordigen ook Amine Adli (Bayer Leverkusen) en Sofiane Diop (OGC Nice) de Leeuwen van de Atlas.

Dit seizoen geldt Brahim Díaz als belangrijke schakel in het elftal van Carlo Ancelotti. De Spanjaard was al bij zes LaLiga-doelpunten betrokken en maakt vooral in de Champions League indruk.

Bij afwezigheid van Jude Bellingham stal de 24-jarige middenvelder annex aanvaller de show op bezoek bij RB Leipzig. Hij maakte met een schitterende knal in de bovenhoek het enige doelpunt van de wedstrijd.



