Calvin Stengs was na afloop van de 3-0 zege van Feyenoord op sc Heerenveen van zaterdag niet erg blij met Mikos Gouka. In de optiek van de weer fitte vleugelaanvaller, die inviel in De Kuip, schreef de verslaggever van het Algemeen Dagblad tijdens zijn revalidatieproces dingen die niet helemaal overeen kwamen met de werkelijkheid.

Gouka wilde weten of de terugkeer langer heeft geduurd dan gedacht. ''Nee. Ik weet niet waar jij dat vandaan hebt gehaald. Ik heb het wel gehoord'', zo antwoordde Stengs.

De Feyenoord-watcher counterde door te zeggen dat Stengs in de optiek van trainer Brian Priske eerder terug had moeten zijn. ''Ik weet niet of dat helemaal waar is. Jij hebt iets geschreven over een setback, maar dat was een week voordat ik weer op het veld stond. Dus ja, ik weet niet waar dat vandaan is gekomen'', verzuchtte de Feyenoord-speler.

De woorden van Stengs worden besproken in de AD Voetbalpodcast. ''Wij vinden het hele jaar iets over Stengs. Dus heeft hij het recht om daar iets over te zeggen'', ligt Gouka niet wakker van de kritiek van de Feyenoorder. ''Alleen, het verbaasde me wel een beetje. Omdat het volgens mij niet klopt.''

''Hij gaat er ook zo zitten van: 'Wacht maar tot ik een vraag krijg, dan ga ik dat even uitleggen'. Nou ja, prima. Maar op een persconferentie eind oktober werd er bij Priske een aantal keer naar gevraagd. En die had het letterlijk over een setback. En over het feit dat hij moet puzzelen of hij Stengs wel of niet vóór de interlandperiode inzet.''

''En dat zei Priske gisteren (zaterdag, red.) op de persconferentie ook. Dat ze gehoopt hadden Stengs in oktober weer te kunnen inzetten. Het is nu 24 november. Maar bij Stengs is dat blijkbaar in het verkeerde keelgat geschoten'', probeert Gouka de irritatie bij Stengs te verklaren.

Gouka heeft alles geprobeerd om de juiste informatie te achterhalen bij Priske en Stengs, maar kreeg nul op het rekest. ''Je hebt soms het idee dat je makkelijker achter het nucleaire wapenarsenaal van Noord-Korea komt, dan achter een blessure van Feyenoord. Want er zijn meer spelers met vage verhalen rond blessures.''