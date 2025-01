Stellige Robin van Persie verschijnt snel na bekerechec sc Heerenveen tegen Quick Boys bij ESPN en verklaart inbrengen Andries Noppert voor Mickey van der Hart

Robin van Persie baarde donderdagavond grote opzien door zo'n tien minuten voor tijd zijn doelman te wisselen bij een 1-2 voorsprong tegen Quick Boys in de achtste finale van het TOTO KNVB Bekertoernooi. De trainer van sc Heerenveen bracht Andries Noppert, wat ten koste ging van Mickey van der Hart, die geen grote fouten had begaan. De ingevallen sluitpost ging vervolgens tweemaal de mist in en leidde zo de 3-2 nederlaag tegen de amateurs in. Na afloop van het duel laat Van Persie bij ESPN weten achter zijn wisselbeleid te staan.

In het eerste bedrijf had Neville Nwankwo de thuisploeg uit Katwijk op voorsprong gezet. Na rust draaide Heerenveen het via Ilias Sebaoui en Ion Nicolaescu om, alvorens Quick Boys luttele minuten voor tijd vanaf elf meter langszij kwam. Die strafschop werd veroorzaakt door Noppert, de man die Van Persie had gebracht om de wedstrijd over de streep te trekken. In de daaropvolgende verlenging tastte de lange keeper mis en leidde hij tot overmaat van ramp de winnende 3-2 van de inmiddels vaste bekerstuntploeg in.

Ondanks een knotsgek duel met eindeloos veel wendingen had de verliezende trainer snel na de wedstrijd een analyse in huis. "Wij begonnen slap, Quick Boys begon heel goed en heeft uiteindelijk verdiend gewonnen. Maar goed, dan sla ik een hele hoop over. Quick Boys heeft het heel goed gedaan, goed verdedigd, goed op de counter gespeeld en daardoor verdiend gewonnen", deelt Van Persie de complimenten uit aan de tegenstander.

"Ik vond ons in de eerste helft heel vlak spelen in de duels, heel matig", begint hij de beoordeling van zijn eigen elftal. "Quick Boys verraste ons gewoon te vaak vanuit de counter. Dat deden zij echt goed en wij niet. We creëerden ook niet zo heel veel in de eerste helft."

"Tweede helft begonnen we goed, goede goal van Ilias (Sebaoui, de maker van de 1-1, red.)", vervolgt Van Persie. "Dan denk je: nu kunnen we in een ritme komen. Maar dat ritme kwamen we ook niet echt in. Het is niet zo dat we in de tweede helft heel veel kansen hebben gecreëerd. Al met al denk ik dat Quick Boys verdiend gewonnen heeft."

Keeperswissel

Een kwartier voor tijd had Heerenveen een 1-2 voorsprong in handen. "Wij verwachtten dat Quick Boys directer ging spelen. Ze brachten ook een hele lange jongen in. Dus op basis daarvan vond ik het nodig om Andries te brengen", verklaart Van Persie zijn opmerkelijke keeperswissel. "Omdat Andries natuurlijk de lengte heeft en normaal gesproken heel goed is met voorzetten."

Uiteindelijk gaat invaller Noppert tweemaal de mist in, waarmee hij de nederlaag van Heerenveen inleidt. Heeft Van Persie spijt van zijn wissel? "Nee, zeker niet. We stonden 1-2 voor, het scenario dat Quick Boys lange ballen ging spelen lag heel erg voor de hand. Vanuit dat oogpunt is het een logische wissel. Ik heb het er vaker met de jongens over gehad, zowel met Mickey als met Andries. Ze weten ook wat hun rol daarin is. Nee, daar heb ik geen spijt van."

"Ik kijk naar hoe ik denk dat we de grootste kans hebben om een wedstrijd te winnen", verdedigt Van Persie het moment opnieuw, "op basis van de tijd, op basis van de stand, op basis van de krachten van Mickey en Andries. Zo heb ik die keuze gemaakt en daar sta ik nog volledig achter."