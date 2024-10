Stekelenburg: 'Daar was hij slordig in, maar ik zie geen reden om hem te vervangen bij Oranje'

Maarten Stekelenburg zag Bart Verbruggen maandagavond tegen Duitsland soms ook meedelen in de malaise. Toch wil de 63-voudig international van Oranje, WK-finalist in 2010, de doelman van het Nederlands elftal niet helemaal afvallen.

''Hij bleef in de eerste helft tegen Duitsland volharden in die opbouw. Daar was hij slordig in'', concludeert Stekelenburg een dag na het optreden van Verbruggen op Duitse bodem in gesprek met ESPN.

''Maar daar hoeven we hem ook niet op af te rekenen. Hij was één van de velen die veel balverlies leden'', weigert de voormalig doelman de keeper van Brighton & Hove Albion als hoofdschuldige aan te wijzen. ''Zijn collega aan de overkant (Oliver Boumann, red.) had nog een geweldige redding op het eind trouwens. Die kans heeft Bart in de laatste twee wedstrijden niet gekregen.''

Stekelenburg vindt het terecht dat Ronald Koeman in Verbruggen de eerste doelman van Oranje ziet. ''Over het algemeen maakt hij een hele goede indruk. Op het EK werd hij eigenlijk uit het niets eerste keeper. Ik zie geen reden om hem te vervangen.''

''Het is ook prettig om wat rust te hebben onder de lat. De laatste jaren hebben we met Noppert, Bijlow en Flekken veel verschillende keepers gehad bij Oranje. Laat Verbruggen maar lekker staan'', aldus de voormalig sluitpost van onder meer Ajax, AS Roma en Fulham.

Stekelenburg schaamt zich niet voor het Nederlands elftal, zoals Rafael van der Vaart dat wél doet na de 1-0 nederlaag tegen het sterke Duitsland. ''Nou, dat soort termen gebruik ik niet zo snel. Wij hebben zelf ook weleens dit soort wedstrijden gespeeld hoor.''

De oud-international zag Oranje vooral slordig opbouwen en veel balverlies lijden. ''Toch bleven ze het steeds weer proberen. Geef die bal gewoon een keer lang op Brobbey. Als je dan de bal verliest is het in elk geval op hun helft, maar dat gebeurde ook helemaal niet.''