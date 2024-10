Steijn ziet aanwinst uit zijn periode bij Ajax opkrabbelen: 'Bewijst ongelijk van heel veel critici'

Het doet Maurice Steijn deugd dat Josip Sutalo uit een dal is gekropen bij Ajax. De vorig jaar in Amsterdam ontslagen trainer heeft in de Kroaat altijd een goede verdediger gezien, maar kan tevens niet ontkennen dat Sutalo slecht is begonnen bij Ajax.

''Verbaast je dat dan, dat Fitz-Jim, Baas en Sutalo opeens zo goed zijn?'', wil presentator Jan Joost van Gangelen van De Eretribune weten. ''Ja, dat kan, dat dat opeens gebeurt. Bij de ene trainer lukt het wel, bij de andere trainer niet'', probeert Steijn een verklaring te vinden.

''En volgens mij ben ik vanaf dag één heel duidelijk geweest over Sutalo bij Ajax. Dat hij nu de credits krijgt die ik hem toen toedichtte, dat vind ik alleen maar mooi voor hem'', is de voormalig coach van Ajax blij dat de Kroatische verdediger stappen heeft gezet.

''Hij heeft zoveel over zich heen gekregen, het afgelopen jaar. En nu bewijst hij gelukkig het ongelijk van heel veel critici. Wat wij als staf toen wél in hem zagen'', heeft Steijn altijd vertrouwen gehad in de vaak bekritiseerde Sutalo.

''Het was toen toch ook heel slecht?'', analyseert Kees Kwakman de beginperiode van Sutalo bij Ajax. ''Zeker, en het verbaasde ons ook. We hadden veel van hem gezien. En we zagen hem ook trainen in die eerste twee weken.''

''Toen mocht hij nog niet spelen. De overschrijving was nog niet rond en hij had Europees gespeeld met Dinamo Zagreb.'' Korte tijd later beleefde Sutalo zijn vuurdoop voor Ajax tegen Fortuna Sittard.

''Toen hadden we echt van: 'Wow, wat is dat voor verdediger die we nu binnen hebben?' De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat hij dat niet heeft laten zien. En dat hij dat pas nu laat zien. Gelukkig voor hem'', ziet Steijn een groot verschil tussen de Sutalo van 2023 en die van 2024.