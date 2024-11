Stefan de Vrij spreekt informatie van Noa Vahle tegen: 'Nee, dat klopt niet'

Stefan de Vrij reageert op de persconferentie van het Nederlands elftal verrast op informatie van Noa Vahle. De 32-jarige centrumverdediger, die met Oranje in Bosnië en Herzegovina is voor het afsluitende groepsduel in de Nations League, weet niets van een mogelijk vertrek bij Inter.

"Je zit in je laatste contractjaar bij Inter", opent Talpa-verslaggever Vahle op de persconferentie. "Er wordt vandaag een beetje over gesproken. Wat kun je erover zeggen?"

De Vrij reageert enigszins verbaasd. "Er wordt over gesproken? Is dat zo?" Vahle: "Er werd in de media over gesproken." De Vrij moet lachen en zegt: "Oké. Mag ik ook weten wat?"

Vahle legt uit dat Italiaanse media beweren dat De Vrij zijn contract niet zal verlengen. Die informatie komt overigens van de Corriere dello Sport. "Nou... Allereerst weet ik daar niks vanaf", reageert De Vrij.

"Dat is niet de situatie", vervolgt de ex-Feyenoorder, die het uitlegt. "Wat ik kan zeggen, is dat ik goed op mijn plek zit bij Inter. Ik heb een optie voor nog een jaar, die bij de club ligt. Dus de keuze ligt bij de club. Maar op dit moment is het wel heel vroeg om daarover te praten."

De Vrij hoopt vurig dat Inter de optie gaat lichten. "Absoluut, ja."