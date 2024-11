Stefan de Vrij speelt belangrijke rol bij zege Inter op nog altijd puntloos RB Leipzig

Inter heeft dinsdagavond nog maar eens een grote stap richting de volgende ronde van de Champions League gezet. Dankzij een eigen doelpunt van Castello Lukeba wonnen de Milanezen met 1-0 van RB Leipzig, dat na vijf wedstrijden nog altijd puntloos is in de Champions League. Inter is de nieuwe koploper, al kunnen Liverpool en AS Monaco de Italianen woensdag nog voorbij.

Zowel Stefan de Vrij als Denzel Dumfries mocht zich bij Inter opmaken voor een basisplaats. Op het middenveld mocht Piotr Zielinski het vanaf de aftrap laten zien, waardoor Henrikh Mkhitaryan op de bank belandde. In de spits werd Lautaro Martínez niet vergezeld door Marcus Thuram, die op de bank begon, maar Mehdi Taremi. Lutsharel Geertruida stond op de rechtsbackpositie bij Leipzig, waar Xavi Simons nog niet hersteld is van zijn blessure. Voormalig Vitesse-ster Loïs Openda vormde de voorhoede met André Silva.

Inter was direct de baas in eigen huis tegen Leipzig, dat onder druk kwam te staan en Péter Gulácsi mocht danken voor een fraaie redding op een dito knal van Federico Dimarco. De Italiaan gebruikte zijn gouden linkerbeen even later opnieuw, ditmaal voor een scherpe voorzet. Dumfries werd bereikt bij de tweede paal, maar de Oranje-international werd vanuit Duits perspectief net genoeg gehinderd om tot een kopbal op goal te komen.

Even later was het alsnog raak voor de Milanezen en uiteraard speelde Dimarco daarin een grote rol. Zijn vrije trap werd doorgekopt door De Vrij, die het feestje vierde toen Lukeba de inzet van de ex-Feyenoorder achter Gulácsi werkte: 1-0. Een scrimmage die haast met geen pen te beschrijven was leverde bijna de 2-0 op, maar ditmaal was Vrouwe Fortuna nergens te bekennen.

Vlak na rust liet Dumfries na Inter op 2-0 te zetten nadat hij zelf aan de basis stond van een schitterende aanval. Via Nicolò Barella en Lautaro schoot de Oranje-international oog in oog met Gulácsi wild over. Dumfries deed het even later beter, toen hij een voorzet op het hoofd van Taremi schilderde. De Iraniër kopte net over.

Leipzig beet wat meer van zich af en meldde zich gevaarlijk voor het doel van Yann Sommer, die een volley van Kevin Kampl net naast zag gaan. De Zwitserse goalie speelde even later de reddende engel van Inter door een knappe inzet van Antonio Nusa onschadelijk te maken.

Leipzig bleef het in de slotfase proberen, maar kwam simpelweg niet langs de ijzersterke verdediging van Inter. Zodoende zijn de Duitsers zo goed als uitgeschakeld in de Champions League.