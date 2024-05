Stadionspeaker Roda JC wijt kolossale blunder onder meer aan slecht internet

Wim Frijns, de stadionspeaker van Roda JC Kerkrade, heeft tekst en uitleg gegeven over zijn mededeling dat FC Groningen op een 2-1 achterstand was gekomen tegen Telstar. Een nederlaag van de Trots van het Noorden zou hebben betekend dat directe promotie naar de Eredivisie een feit was voor de Limburgers, maar van een 2-1 van Telstar was nooit sprake. Frijns wijt de miscommunicatie aan een foutieve bron én slecht internet.

Roda wist zich in de tweede helft te ontdoen van SC Cambuur (2-0), wat inhield dat áls Groningen zou verliezen van Telstar, directe promotie een feit was. Lang zag het daar ook naar uit. Groningen was geen schim van zichzelf en ontsnapte meermaals aan de 2-0.

Diep in blessuretijd maakte Thom van Bergen er alsnog 1-1 van, waardoor de Roda-supporters, die op dat moment al feest vierden op veld, gedesillusioneerd achterbleven. Van teleurstelling was echter maar heel even sprake, toen Frijns even later meldde dat Telstar op 2-1 was gekomen.

Een volksfeest barstte los, terwijl heel Nederland wist dat het 'gewoon' nog 1-1 stond bij Groningen. Frijns meldde vervolgens dat er een treffer van Telstar afgekeurd zou zijn, maar ook van een afgekeurde goal was nooit sprake.

"Het is altijd moeilijk om supporters rustig te houden", reageert Frijns, al 25 jaar lang de stadionspeaker van de Koempels, voor de camera van ESPN. Frijns moest melden dat het 1-1 was geworden bij Groningen, toen de supporters van Roda al op het veld stonden. Daarna volgde het meest besproken moment van de avond.

"Op een gegeven moment ontstond er een situatie. Iedereen begon te juichen en te springen, de spelers kwamen uit de kleedkamers om het veld op te gaan. Dus ik vraag aan iemand: 'Wat is er aan de hand?' 'Hier' zegt-ie, 'het is 2-1 geworden.' En dat was het dus niet. Ik had het eigenlijk beter moeten verifiëren, maar het internet is hier heel erg slecht."

"Er was niemand in de buurt en alle supporters sprongen mee. Dus ik ben op de persoon afgegaan die het zei. Even later zei hij dat de goal was afgekeurd. Ik zal wel de gebeten hond zijn..." Een zeer merkwaardige avond voor Frijns. "Ik kan er ook niks aan veranderen. Er stonden mensen te huilen naast me, iedereen was in extase. Dan kan zoiets gebeuren. Het was één groot feest, maar het zal mijn fout zijn."

Roda gaat komend weekend op bezoek in Groningen, waar het tegen de plaatselijke FC vecht om een promotieticket. Roda heeft aan een punt genoeg, Groningen moet winnen. "We houden de moed erin. Ik kan je één ding vertellen. Alle zware uitwedstrijden hebben ze fantastisch gespeeld. Gelukkig komen er weer wat spelers terug die geblesseerd zijn. ik heb er alle vertrouwen in."

