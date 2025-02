Sporza stelt prangende vraag na officieel debuut Rayane Bounida in hoofdmacht Ajax

Volop aandacht in de Belgische media voor Ajax, dat donderdag opnieuw aantreedt tegen Union Sint-Gillis in de tussenronde van de Europa League. Met name het debuut van Rayane Bounida, die tegen Heracles Almelo mocht invallen van Francesco Farioli, maakt de tongen los bij onze zuiderburen.

''België boven bij Ajax. Mika Godts heeft bij zijn eerste basisplaats na enkele weken blessureleed meteen gescoord tegen Heracles. Maar nog opmerkelijker: toptalent Rayane Bounida mocht zijn allereerste minuten maken in het A-elftal. Het begin van een grote carrière?'', vraagt Sporza zich hardop af na de vuurdoop van Bounida in Amsterdam.

Bounida is niet de enige Belgische speler van Ajax die lof krijgt toegezwaaid. ''Donderdag de knappe goal van Jorthy Mokio tegen Union in de Europa League, zaterdag een nieuw contract voor Rayane Bounida en zondag een goal van Mika Godts én het debuut van Bounida in de hoofdmacht. En of de Belgen weer helemaal hot zijn in Amsterdam.''

Het Laatste Nieuws weet inmiddels ook dat Ajax op de Belgische tour is. ''In minuut 77 gooide Francesco Farioli ook Rayane Bounida tussen de lijnen, zijn debuut voor de hoofdmacht van Ajax. De balgoochelaar werd meteen warm onthaald door het thuispubliek. Krijgt hij donderdag tegen Union opnieuw minuten?'', kijkt de Belgische krant reikhalzend uit naar de return in de Johan Cruijff ArenA.

Volgens Het Nieuwsblad zet Bounida in korte tijd enkele grote stappen in Amsterdam. ''Het gaat Bounida momenteel voor de wind bij Ajax. De 18-jarige landgenoot verlengde zaterdag zijn contract bij de Nederlandse recordkampioen tot medio 2028 en kreeg een dag later zijn allereerste minuten in de Eredivisie. Hij speelde een vijftiental minuten, waarin hij aantal keer de bal raakte. Een echte impact had hij nog niet.''

Bounida heeft dus de zekerheid dat hij nog minstens drie seizoenen vastligt bij Ajax en dat er inmiddels dertien minuten achter zijn naam staan in de Eredivisie. Aan hem de taak om Farioli in het restant van dit seizoen te overtuigen van zijn kwaliteiten.

''Ik ben heel blij dat ik zonet mijn debuut heb gemaakt voor Ajax in de ArenA”, begon een trotse Bounida zondag in gesprek met Hans Kraay junior van ESPN. “Dat is een droom die uitkomt, maar het stopt niet hierbij. Je hoopt natuurlijk op meer en ik ga ook voor meer herinneringen na vandaag.”