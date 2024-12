Sportief directeur van topclub bevestigt interesse in Feyenoorder Dávid Hancko

Dávid Hancko staat op het wensenlijstje van Juventus. Dat bevestigt sportief directeur Cristiano Giuntoli in gesprek met DAZN. De 27-jarige verdediger van Feyenoord werd in de afgelopen weken meermaals gelinkt aan een winters vertrek naar Turijn.

Giuntoli krijgt de vraag of Juventus Hancko wil halen. “We houden de markt in de gaten. Hij is een uitstekende speler die we al een tijdje volgen.”

De Italiaanse topclub kijkt naar meerdere defensieve versterkingen. “Hancko is niet de enige speler die we in de gaten houden. We wachten af hoe alles zich ontwikkelt, maar we weten dat we actie moeten ondernemen.”

Feyenoord trainer Brian Priske sprak vrijdag tijdens het persmoment nog over de Slowaak. “Hancko is zeker een sleutelspeler. We willen de top twee halen en Champions League spelen. Maar als er een grotere club komt die het geld betaalt dat wij vragen, verkopen we hem waarschijnlijk.”

Volgens Priske zit Feyenoord niet in de situatie om ieder bod af te wijzen. “Dat hoort erbij als je Feyenoord bent. Maar als je het vraagt: we willen Hancko niet verkopen. Natuurlijk niet.”

Feyenoord nam Hancko in de zomer van 2022 voor ruim acht miljoen euro over van Sparta Praag. Inmiddels heeft de multifunctionele verdediger 118 wedstrijden namens Feyenoord achter zijn naam staan, waarin hij 14 keer scoorde.

Het Duitse Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde in op 35 miljoen. Hancko ligt in De Kuip nog tot medio 2028 vast.