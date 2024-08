‘Spits van Go Ahead Eagles gekeurd in Engeland, maar blaast transfer zelf af’

Victor Edvardsen vervolgt zijn carrière toch niet bij Barnsley FC. De Engelse club uit de League One dacht de 28-jarige spits te huren van Go Ahead Eagles, maar de Zweed heeft na het ondergaan van een medische keuring de stekker uit de deal getrokken. Dat meldt Sportbladet donderdag.

Woensdag lekten er vanuit Engeland foto’s uit, waarop was te zien dat Edvardsen bezig was aan zijn medische keuring in Barnsley. Volgens de Zweedse berichtgeving wist hij de fysieke tests succesvol af te werken, maar Edvardsen heeft er vanwege familiale redenen voor gekozen om bij Go Ahead Eagles te blijven.

Daardoor is een huurovereenkomst tussen Barnsley en Go Ahead Eagles van de baan. De Engelse club had Edvardsen na een jaar voor 1 miljoen kunnen overnemen, maar ook dat gaat niet door. In Deventer ligt de grillige spits nog tot medio 2026 vast.

Edvardsen keert op korte termijn terug naar Nederland en sluit vervolgens weer aan bij de selectie van Go Ahead Eagles. De verwachting is dat hij minstens tot januari bij de nummer twaalf van de Eredivisie blijft spelen.

Het afketsen van de huurtransfer is opmerkelijk te noemen, daar Edvardsen onlangs zijn frustraties uitte op social media na een reservebeurt. Daarmee wakkerde de aanvaller de geruchten over een vertrek aan, waarna Go Ahead Eagles ruim 1,1 miljoen euro neertelde om Milan Smit los te weken bij SC Cambuur.

Door de terugkeer van Edvarsen heeft trainer Paul Simonis liefst vier centrumspitsen in zijn selectie. Naast de Zweed staan Finn Stokkers, Thibo Baeten en dus Smit onder contract in Deventer.

Edvardsen kwam in de zomer van 2023 voor 700.000 euro over van Djurgårdens IF. In 42 officiële wedstrijden namens Go Ahead Eagles was de spits goed voor 7 doelpunten en 2 assists.