Spelers van Engeland ‘in shock’ na ‘ongelofelijk moeilijke’ beslissing Southgate

Jack Grealish maakt geen onderdeel uit van het Engelse nationale elftal op het EK in Duitsland. Dat was een behoorlijke onvoorziene klap voor hem persoonlijk, maar klaarblijkelijk ook voor zijn teamgenoten, zo onthult the Telegraph.

Bondscoach Gareth Southgate maakte donderdag zijn definitieve selectie bekend. Samen met onder anderen James Maddison en ex-PSV'er Jarrad Branthwaite overleefde Grealish de laatste schifting niet.

"De Engelse spelers waren zo in shock van die beslissing dat één van de selectieleden naar de bondscoach toestapte om om een uitleg te vragen en die aan teamgenoten uit te leggen", schrijft de Engelse krant.

Een sportief directeur van een niet nader genoemde 'top Premier League-club' zou de redactie van de krant benaderd hebben om zijn ongeloof uit te spreken. "Bizar dat je een speler thuislaat die zo'n impact vanaf de bank kan maken", citeert het medium de anonieme directeur.

Grealish was 'verbijsterd' en 'overstuur' na het kennisnemen van de beslissing van Southgate. Hij werd op zijn kamer getroost door eveneens verbaasde ploeggenoten. Sommigen zouden hem hebben verteld dat hij een plekje had verdiend.

Zij die Grealish mee hadden willen nemen vinden niet alleen dat hij een waardevolle invaller is, maar ook dat hij een belangrijke speler is voor in de kleedkamer. De Manchester City-aanvaller zou zijn vertrek uit het trainingskamp op professionele wijze hebben behandeld.

Southgate kan in de voorste linie beschikken over een overvloed aan aanvallend talent. Uiteindelijk viel zijn keuze op Eberechi Eze, Cole Palmer, Ollie Watkins, Ivan Toney, Bukayo Saka, Harry Kane, Anthony Gordon, Phil Foden en Jarrod Bowen.

Op de persconferentie sprak Southgate over de keuze om Grealish niet mee te nemen. "Ik heb zojuist een ongelofelijk moeilijk gesprek gevoerd met een jongen die er kapot van is", aldus de bondscoach, die niet verder wilde uitweiden over Grealish zijn persoonlijke seizoen bij Manchester City.

