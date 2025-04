Vrouwelijke scheidsrechter en model onthult: 'Tijdens de wedstrijd flirten spelers met me'

Carla García Alarcón krijgt tijdens en na wedstrijden regelmatig flirterige opmerkingen en volgverzoeken van spelers, zo vertelt de Spaanse bondsscheidsrechter in de podcast Lover Studios. Het interview van de vrouwelijke arbiter gaat viraal in de Spaanse media.

García fluit op een lager profniveau in Spanje en krijgt daarvoor betaald door de Spaanse bond. De 21-jarige scheidsrechter ambieert een plek in de selectie van de arbitrage in LaLiga, maar dit seizoen moet ze nog genoegen nemen met wedstrijden in de lagere regionen.

Te gast in de podcast doet García het boekje open over het leven als vrouwelijke scheidsrechter op de Spaanse voetbalvelden. Haar antwoorden op de vragen worden massaal opgepakt door de Spaanse sportkranten.

“Vaak respecteren de spelers mij zelfs meer dan mannelijke scheidsrechters”, vertelt García. “Natuurlijk krijg ik vanaf de tribunes ook wel dingen te horen, maar zolang het respectvol blijft maakt mij dat niet uit.”

Naast haar carrière als arbiter volgt ze een studie en poseert García als model op Instagram voor diverse merken. Haar uitstraling zorgt tijdens en na wedstrijden ook voor veel mannelijke aandacht, zo geeft ze aan in het gesprek.

“Vaak krijg ik na wedstrijden volgverzoeken op Instagram. Ook hoor ik regelmatig flirterige teksten van spelers tijdens de duels. Nogmaals: als het respectvol en met een knipoog is, vind ik dat niet erg.”

Op dit moment fluit García in verschillende divisies van het Spaanse voetbal, waarmee ze circa 500 euro per weekend mee verdient. Ze hoopt spoedig door te kunnen stromen richting LaLiga, zo benadrukt de arbiter.