Spelers en staf van Almere City schamen zich na 'wanvertoning' in de beker en betalen tickets van uitfans

De spelers en staf van Almere City betalen de tickets van alle uitfans die het uitduel met Quick Boys in de TOTO KNVB Beker van woensdagavond hebben bezocht. Dat meldt de Eredivisie-club op de eigen website. Het team van Hedwiges Maduro ging met liefst 3-0 onderuit.

In totaal waren er 149 supporters van Almere City aanwezig bij ‘de wanvertoning’, zoals de club het zelf noemt. “De uitschakeling dreunt een dag later nog flink na. Bij de club en iedereen die de wedstrijd vanuit huis volgde, maar ook bij de 149 supporters die met ons meereisden om zoals altijd hun steun te tonen.”

“Het vertoonde spel en de uitslag waren ver ondermaats”, gaat Almere City verder. “Het team en de staf schamen zich voor de wanvertoning van woensdagavond.”

“Daarom hebben ze besloten om alle supporters die een ticket voor Quick Boys - Almere City hadden gekocht, volledig te compenseren.” De fans in kwestie krijgen hierover via de mail bericht.

Het vizier gaat nu op zondagmiddag voor Almere City. Dan is RKC de tegenstander in Waalwijk. “Ook bij die wedstrijd hebben wij de steun van onze trouwe supporters hard nodig. Juist nu! Het uitvak is bijna vol. Op naar zondag, opdat we weer samen kunnen juichen.”

De wedstrijd tegen RKC is een zeer belangrijke in de strijd tegen degradatie. De Waalwijkers staan na tien wedstrijden op één punt en bezetten de laatste plaats in de Eredivisie. Almere City, dat vorige week de eerste zege van het seizoen boekte tegen NEC (1-0), staat op de zeventiende plaats met zes punten.