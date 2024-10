Speler Vitesse krijgt glas tegen hoofd gegooid tijdens FC Den Bosch-uit

Een speler van Vitesse is vrijdagavond bekogeld met een glas, zo onthult trainer John van den Brom na afloop van het uitduel met FC Den Bosch (4-2). De wedstrijd in De Vliert ontspoorde al in de eerste helft, waarna lange tijd werd gestaakt.

Het was een tamelijk bewogen avond in Den Bosch. Vlak voor het rustsignaal werden er bekers op het veld gegooid door aanhangers van de thuisploeg.

Even daarvoor had Miliano Jonathans de 0-1 op het scorebord gezet. Het doelpunt leidde tot woedde bij een klein deel van de thuissupporters. Vanwege de gegooide bekers werd het duel tijdelijk gestaakt, waarna boze en gemaskerde Den Bosch-fans zich op de grasmat begaven en het uitvak opzochten.

Na een oproep van de stadionspeaker om het verstand te gebruiken en een lang overleg kon de wedstrijd hervat worden. Na afloop vertelt Van den Brom dat ook de spelers het leed niet werd bespaard.

"Terwijl we naar binnen gaan, krijgt een speler van ons een echt glas tegen zijn hoofd. En we hoorden dat er een steward van ons bewusteloos is geslagen", onthult de oefenmeester met verbazing.

"Er zouden heel veel mensen op het veld hebben gelopen. Dat hoort niet, het is triest. Ik snap het ook niet. Den Bosch staat bovenaan, waarom doen ze dat? Ze hebben het niet nodig. Zonde."

Volgens Van den Brom wisten de aanwezige officials niet hoe om te gaan met de situatie. "Toen hebben de veiligheidsmensen van beide clubs besloten dat er wel verder gespeeld kon worden. Ik had niet het idee dat er een protocol was voor wat er moest gebeuren."

Na vijf doelpunten in het tweede bedrijf, waarvan tien in de laatste minuten, eindigde het knotsgekke duel in 4-2 voor Den Bosch, dat daarmee aan kop blijft gaan in de Keuken Kampioen Divisie. Vitesse staat met vier punten - de Arnhemmers kregen in september zes punten aftrek wegens het verstrekken van onjuiste informatie aan de KNVB - onderaan.