Speler van Feyenoord weet het zeker: ‘In mijn linie ben ik een van de besten van Nederland’

Justin Bijlow hoopt in de tweede seizoenshelft de eerste keeper van Feyenoord te zijn, zo maakt hij duidelijk in gesprek met de NOS. De doelman werd in de laatste maanden van 2024 geplaagd door blessures en moest veelal toekijken van de bank. De keeper is weer helemaal terug.

In gesprek met de nieuwszender laat Bijlow weten erg uit te kijken naar de herstart van het seizoen, die voor Feyenoord begint met een reeks zware, cruciale wedstrijden. FC Utrecht, Lille OSC, Bayern München en Ajax zijn de tegenstanders van de Rotterdammers.

Waar Timon Wellenreuther afgelopen kalenderjaar afsloot als eerste doelman van Feyenoord, hoopt Bijlow direct na de winterstop het stokje over te nemen van zijn collega. "Ik voel me hartstikke goed en ik lach veel.”

"Als ik wedstrijdritme heb, dan behoor ik tot de categorie van beste keepers van Nederland. Maar goed, dat kan ik wel zeggen, maar ik moet dat vooral laten zien in wedstrijden”, vervolgt Bijlow.

"Ik voel me wel de eerste keeper, maar of dat zo is gaan we volgende week zondag zien (thuis tegen FC Utrecht, red.). Met Wellenreuther heb ik een prima band, ik misgun niemand iets. Ik moet het zelf ook laten zien en dat ben ik ook van plan.”

Ondanks het vele blessureleed denkt Bijlow niet dat hij ooit te snel is teruggekeerd na afwezigheid. “Ik heb een hele goede band met de medische staf - niet zo gek als je zo veel tijd doorbrengt samen, haha - dus we hebben in goed overleg altijd de juiste stappen gevolgd."

Tot slot laat Bijlow zich kort uit over zijn verwachting voor het restant van het seizoen. "Wij mogen niet tevreden zijn. Er is ruimte voor verbetering, maar dat weten we zelf ook. Daar zijn we op trainingskamp ook mee bezig. We willen de tweede seizoenshelft als het ware opnieuw beginnen en dan zien we waar we eindigen."