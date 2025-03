Speler van Feyenoord maakt eerste interlanddoelpunt, maar raakt ook geblesseerd

Feyenoord moet vrezen voor een nieuwe blessure in de selectie. Verdediger Jeyland Mitchell (20) raakte vrijdagnacht tijdens het duel tussen Belize en Costa Rica (0-7 winst) geblesseerd, vlak nadat hij zijn eerste interlanddoelpunt wist te maken.

Mitchell speelde ondanks zijn leeftijd al veertien interlands namens Costa Rica. Zijn land wist daarin liefst negen keer de nul te houden.

Ook in Belmopan, de hoofdstad van Belize, slaagde Costa Rica erin om het doel schoon te houden. In aanvallend opzicht leverde Mitchell zijn eerste doelpuntenbijdrage als international.

Na een geweldige sprong knikte Mitchell de bal in de 65ste minuut achter doelman Isaac Castillo. Negen minuten later raakte hij geblesseerd.

Mitchell moest zich laten vervangen na een sprintduel, waarbij hij plotseling een steek in de rug kreeg. Alexis Gamboa kwam als vervanger binnen de lijnen.

Het is vooralsnog afwachten hoe ernstig de blessure van Mitchell is. Costa Rica heeft wel al laten weten dat ‘Jeyland Mitchell Airline’ zich in de kleedkamer alweer redelijk goed voelde.

Mitchell was niet de enige bekende doelpuntenmaker aan de kant van Costa Rica. Ook Manfred Ugalde, voormalig spits van FC Twente, was twee keer trefzeker.