Speler van Feyenoord had zijn hele familie in één klap schathemeltje rijk kunnen maken

Jakub Moder had afgelopen winter ook kunnen tekenen bij Leicester City, Udinese en een onbekende club uit Saudi-Arabië. Dat schrijft clubwatcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad in een achtergrondverhaal over zijn transfer naar Feyenoord.

Gouka is onder de indruk van de start van Moder (25) in De Kuip. “Feyenoord lijkt voor een habbekrats een topspeler te hebben ingelijfd.”

De Rotterdammers betaalden uiteindelijk slechts 1,5 miljoen euro voor Moder, die bij Brighton & Hove Albion beschikte over een aflopend contract.

Feyenoord onderhoudt een goede relatie met Brighton, dat Moder een mooie transfer gunde. Toch was er veel concurrentie, zo blijkt uit de reconstructie.

“Aan de andere kant is ook Udinese heel concreet, net als Leicester City. En lonkt er een aanbod uit Saudi-Arabië waar Moder in één klap zijn hele familie schathemeltje rijk kan maken”, valt te lezen in het stuk van Gouka.

Bij Feyenoord voelt Moder, die negentien maanden kampte met een zware knieblessure, zich weer herboren. Ook algemeen directeur Dennis te Kloese is tevreden. “Het halen van Moder is geen verkeerde zet gebleken.”

Moder, 33-voudig international van Polen, speelde tot dusver tien officiële wedstrijden in dienst van Feyenoord. In het uitduel met Inter (2-1 nederlaag) maakte hij vanaf de strafschopstip zijn eerste doelpunt.