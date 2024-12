Speler van Ajax zorgt voor verbazing en weigert interview met ESPN: 'Huh, kan dat zomaar?'

Kenneth Perez verbaast zich over het weigeren van een interview voor de camera van ESPN, zo maakt hij duidelijk na afloop van het duel tussen Ajax en FC Utrecht (2-2). Jordan Henderson, nota bene aanvoerder, werd verzocht tekst en uitleg te geven bij het gelijkspel in de Johan Cruijff ArenA, maar de middenvelder weigerde.

Halverwege het inhaalduel van 13 september stond de ploeg van trainer Francesco Farioli nog op een 2-1 voorsprong dankzij een wondergoal van Anton Gaaei en een eigen doelpunt van Jens Toornstra, maar in de slotfase gaf Ajax de zege toch nog uit handen: 2-2.

Henderson, die in de rust ook al boos was op ploeggenoot Gaaei, had voor de camera moeten verschijnen om de wedstrijd te analyseren, maar de Engelsman had daar absoluut geen zin in.

“We wilden eigenlijk Henderson even spreken, de captain, maar hij komt niet”, zo vertelt presentator Jan Joost van Gangelen. “Hij zei: ‘Ik kom niet.’ Nou oké, that’s possible.”

Perez snapt niet hoe het kan dat de middenvelder van Ajax een interview kan weigeren. “Is dat echt zo? Dat is toch verplicht voor een aanvoerder?”, vraagt de analist zich af. Van Gangelen, met een knipoog: “Dat zou je denken, maar het laatste woord is er nog niet over gezegd.”

Verder is Perez ook niet te spreken over het aantal ballen dat Henderson opeist tijdens de wedstrijden van Ajax. “Het is een prima speler en hij heeft dit seizoen echt wel belangrijke dingen gedaan...”

“Maar Henderson neemt de corners, de vrije trappen en hij zet de lijnen uit. Maar in dit soort wedstrijden wordt hij de vrije man en dan moet híj de oplossingen vinden. Je hebt echt wel betere spelers om de vrije trappen en corners te nemen”, besluit Perez.