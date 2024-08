Speler van Ajax opnieuw keihard aangepakt: 'Dat slaat gewoon helemaal nergens op'

Journalist Freek Jansen heeft afgelopen zondag met verbazing gekeken naar Anton Gaaei. De rechtsback van Ajax liet zich in de slotfase heel makkelijk aftroeven door Jan van den Bergh, die NAC Breda de late 2-1 bezorgde. Jansen kijkt tevens met een kritische blik naar de keuzes van trainer Francesco Farioli.

''Als je ziet wat Gaaei doet bij die tweede goal van NAC, dat slaat gewoon helemaal nergens op'', verzucht Jansen donderdag in een liveshow op het YouTube-kanaal van Voetbal International. Gaaei ging het luchtduel niet aan, waardoor Van den Bergh makkelijk kon scoren.

''Ik kreeg beelden doorgestuurd waarin alleen op Gaaei wordt gelet. Dat was wel heel simpel, en heel slecht'', is Jansen hard in zijn oordeel over de Deense vleugelverdediger van Ajax.

Jansen vindt Gaaei sowieso kwetsbaar in defensief opzicht. ''Aanvallend heeft hij wel zijn waarde, maar het is wel een repeterend verhaal'', aldus de hoofdredacteur van Voetbal International, die ook met de beschuldigende vinger naar Farioli wijst.

De Italiaanse coach had de nodige wijzigingen doorgevoerd voor het uitduel met NAC, en dat pakte niet goed uit. ''Begin in ieder geval met een sterk middenveld, in een sterke opstelling. En geef dan even drie kwartier gas. Iedereen kan echt wel drie kwartier spelen'', zo oordeelt Jansen.

''En je kan vijf keer wisselen. Dan ben ik meer een voorstander van met een betere opstelling beginnen en spelers op tijd naar de kant halen. In plaats van het passen en meten.'' De journalist zag een dergelijke manier van werken eerder in de Eredivisie.

''Farioli doet mij veel denken aan Roger Schmidt bij PSV. Het ging daar te veel naar data als doel in plaats van data als middel.'' Schmidt, tussen 2020 en 2022 verbonden aan PSV, kreeg ook vaak het verwijt dat hij zijn opstelling te veel wijzigde en te vaak zijn belangrijkste spelers wisselde.