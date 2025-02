Speler van Ajax geraakt door fluitconcerten: 'Waarom doen ze het bij mij?'

Kenneth Taylor heeft in gesprek met supportersmagazine Ajax Life teruggeblikt op de lastige periode die hij vorig seizoen doormaakte in de Johan Cruijff ArenA. De 22-jarige middenvelder van Ajax werd zelfs uitgefloten door zijn eigen supporters.

In het huidige seizoen behoort Taylor tot de beste spelers van Ajax, maar een jaar geleden had hij het lastig. “Ik herinner me Brighton & Hove Albion-thuis. Ik bleef na de eerste helft achter in de kleedkamer. Klappen bij een wissel. Dat soort dingen.”

“Ik was op dat moment niet in de beste vorm, maar dat gold voor het hele team. De hele club eigenlijk. Tegelijkertijd weten supporters niet met welke opdracht we als spelers in het veld staan”, aldus Taylor.

Taylor voelde zich meermaals de gebeten hond. “Je vraagt je af: waarom doen ze het bij mij? Dat soort gesprekken voerde ik met mezelf. Wat zou ik doen als ik zelf supporter was? Ik ging altijd van het positieve uit. Misschien deden ze het omdat ze meer van me verwachtten. Dan is het ergens eigenlijk een compliment.”

Online en op social media nam Taylor maatregelen tegen de vele haat die hij ontving. “Ik heb al mijn sociale media uitgezet, maar dan nog komt het soms voorbij. Wat ik kan doen, heb ik eraan gedaan.”

Inmiddels heeft Taylor de knop omgezet, maar het was een lastig proces. “Ook omdat ik al veertien jaar bij Ajax loop, alles voor de club geef en me echt Ajacied voel. Dan is zo’n fluitconcert wel kut.”

Momenteel verkeert Taylor in uitstekende vorm. Na 37 officiële wedstrijden staat de Alkmaarder op 10 doelpunten en 7 assists. Het Duitse Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 16 miljoen euro.