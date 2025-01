Speler met meer dan 100 wedstrijden voor PSV komt plots uit voetbalpensioen

Andrés Guardado komt, na zeer korte afwezigheid, terug uit zijn voetbalpensioen. Dat kondigt de 38-jarige Mexicaan zelf aan via social media. Eind vorig jaar besloot de voormalig publiekslieveling van PSV zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen, maar hij komt nu terug van die beslissing. “Ik ben terug!”, zo schrijft hij.

Guardado heeft namelijk nog een grote doelstelling: meedoen aan het WK voor clubteams met het Mexicaanse Club Léon. Daar sloot hij eind vorig jaar ook zijn carrière af.

Het WK voor clubteams wordt komende zomer gehouden in de Verenigde Staten. Club Léon is een van de vier clubs uit de CONCACAF dat geplaatst is voor het toernooi. Uit Europa doen verschillende grote ploegen mee zoals Real Madrid, Manchester City en Bayern München.

“Ik vertrek dankbaar en ben erg trots door alles wat ik heb kunnen bereiken en doordat ik mijn droom heb waargemaakt”, liet Guardado in november weten via zijn sociale media, alvorens hij een dankwoord uitsprak aan al zijn voormalige werkgevers, waaronder ook PSV.

Voor de Eindhovense club speelde Guardado in totaal 102 officiële wedstrijden, waarin hij vier keer wist te scoren en beslag legde op twee landstitels. In het Philips Stadion groeide hij uit tot publiekslieveling en reserve-aanvoerder.

Guardado is niet de enige speler die deze week werd aangetrokken. Ook routinier James Rodriguez, die onlangs zijn contract liet ontbinden bij Rayo Vallecano, werd aan de selectie toegevoegd.