'Speler Ajax Onder 19 moet vrezen voor jaarsalaris van half miljoen'

Ajax is met Rayane Bounida in gesprek over zijn toekomst bij de club. De achttienjarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler uit het Onder 19-elftal beschikt over een aflopend contract en de Amsterdammers hopen niet dat het talent transfervrij vertrekt. Het salaris van Bounida vormt echter mogelijk een struikelblok in de gesprekken, zo schrijft Het Nieuwsblad.

De Marokkaans-Belgische Bounida kwam in 2022 over uit de jeugdopleiding van Anderlecht. Omdat de jongeling goed in de markt lag, ging Ajax volgens het Belgische dagblad akkoord met een jaarsalaris van 500.000 euro.

Ter vergelijking: Dies Janse, die op achttienjarige leeftijd reeds is gedebuteerd in de hoofdmacht van de Amsterdammers, verdient naar verluidt ongeveer de helft van wat Bounida opstrijkt.

Een jeugdspeler die per jaar een half miljoen euro ontvangt, past niet langer in het beleid van Ajax en dus wil de Nederlandse recordkampioen met Bounida om tafel over een salarisverlaging. De piepjonge creatieveling en zijn entourage zouden, ondanks de insteek van de gesprekken, bereid zijn om met Ajax te spreken.

"Alle partijen gaan dan ook snel aan tafel zitten in de hoop een goede oplossing te vinden", verzekert Het Nieuwsblad. "Natuurlijk zullen veel andere Europese (top)clubs van op een afstandje nauwlettend toekijken."

Bounida kwam ruim twee jaar geleden dus over van Anderlecht en belandde in eerste instantie in Ajax Onder 17. Inmiddels komt hij uit voor Ajax Onder 19, waarvoor hij dit seizoen viermaal scoorde in evenveel wedstrijden.

Voorlopig lijkt een debuut in het eerste elftal nog ver weg. "In het beste geval steekt hij dit seizoen zijn neus eens aan het venster bij Jong Ajax in de tweede divisie (Keuken Kampioen Divisie, red.)", aldus Het Nieuwsblad.