Spectaculair duel tussen Fortuna Sittard en sc Heerenveen kent geen winnaar

Een spectaculair duel tussen Fortuna Sittard en sc Heerenveen heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. Na negentig minuten voetbal was 3-3 de uitslag. Alen Halilovic en Luuk Brouwers maakten twee treffers, terwijl ook de bij vlagen ongrijpbare Osame Sahraoui uitblonk. Beide ploegen schieten niet veel op met het ene puntje. Fortuna staat negende, Heerenveen twaalfde.

Heerenveen kende een uitstekende start in Sittard, waar het halverwege de eerste helft al op een 0-2 voorsprong stond. Allereerst maakte Sahraoui er 0-1 van. De vleugelspeler zette zijn goal zelf op door naar de zestien te sprinten en een één-tweetje aan te gaan met Patrik Wålemark. De Zweed gaf terug op de Noor, die kapte, draaide en de korte hoek vond met een prima schot: 0-1.

De 0-2 viel slechts vijf minuten later. Sahraoui gaf mee aan landgenoot Oliver Braude, wiens voorzet in eerste instantie niets uithaalde. De verdediging van de Limburgers leverde de bal echter zomaar in bij Brouwers, die er met een heerlijke streep in de kruising 0-2 van maakte.

Heerenveen incasseerde geen tegentreffers voor rust en zocht de kleedkamers dan ook met een goed gevoel op. Toch zou Fortuna volledig terug in de wedstrijd komen. Na een klein uur spelen kreeg Fortuna een strafschop mee. Halilovic pakte zijn verantwoordelijkheid en schoot raak: 1-2.

Heerenveen slaagde er in de eerste helft in om razendsnel twee treffers te maken en ook Fortuna wist dat na rust voor elkaar te krijgen. Rodrigo Guth torende boven alles en iedereen uit en knikte de gelijkmaker tegen de touwen: 2-2.

Daarmee was het nog niet gedaan. Na een schitterende aanval over meerdere schijven kwam de bal via Sahraoui, Ché Nunnely en Pelle van Amersfoort voor de voeten van Brouwers, die met een overtuigend schot voor zijn tweede van de avond tekende: 2-3.

Toch wist Fortuna in de tachtigste minuut gelijk te maken. Mickey van der Hart, de vervanger van de gepasseerde Andries Noppert, zag er niet goed uit bij een spelhervatting en Halilovic maakte daar dankbaar gebruik van. Brouwers bezorgde de Friezen daarna nog bijna de zege, ware het niet dat zijn kopbal op de lat belandde.

