Sparta vervolgt opmars onder Maurice Steijn mede dankzij Mitchell van Bergen, die seizoentotaal verdubbelt

Sparta heeft de opmars onder Maurice Steijn doorgezet. In eigen huis werd sc Heerenveen met 3-1 de bietenbrug opgestuurd.

Na een gezapige openingsfase werd het op het Kasteel aanwezige publiek in minuut zeventien pas voor het eerst een beetje vermaakt. Tobias Lauritsen werd de diepte ingestuurd en werd daar bereikt, maar Andries Noppert bracht adequaat redding op zijn inzet.

Enkele minuten later van de anti-held van Oranje betrokken bij een op het eerste gezicht flink naar moment. Bij het uitkomen botste Noppert hard tegen Sparta-verdediger Patrick van Aanholt op. De linksback bleef even liggen, kreeg langs de zijlijn een pijnstiller en vervolgde het duel.

De kans voor Lauritsen bleek het startschot voor een sterke fase van Sparta. Heerenveen kwam amper van de eigen helft af, terwijl de manschappen van Maurice Steijn gevaarlijk werden.

Dat resulteerde na een half uurtje in de openingstreffer. Kristian Hlynsson werd de zestien van de Friezen in gestoken en trok voor op Mitchell van Bergen. De ‘nooit scorende’ aanvaller tekende voor zijn tweede doelpunt van het seizoen: 1-0. Snel na de goal speelde Sparta nog twee serieuze mogelijkheden bij elkaar, maar de ruststand veranderde niet, mede door goed optreden van Noppert.

Halverwege het tweede bedrijf trad de doelman uit Joure minder succesvol op. Bij het uitkomen vloerde hij Joshua Kitolano in zijn eigen zestien, waarna Lauritsen aanlegde vanaf elf meter. Noppert werd de verkeerde hoek ingestuurd: 2-0.

Daarmee was het kwaad nog niet geschied voor Heerenveen. Nökkvi Thórisson verzorgde vijf minuten voor het verstrijken van de reguliere speeltijd de 3-0. Vanaf elf meter deed Alireza Jahanbakshs nog iets terug (3-1), maar de zege van de Kasteelclub kwam niet meer in gevaar.

Door de knappe overwinning klimt Sparta meteen over de tegenstander van zaterdag heen en bevindt het zich op plek acht, met 34 punten. Heerenveen verzamelde evenveel punten en staat op basis van doelsaldo voorlopig negende, in de wetenschap dat zondag nog vijf ploegen uit het rechterrijtje in actie komen.