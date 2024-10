Sparta-verdediger Mike Eerdhuijzen trekt boetekleed aan na 'karma'-moment tegen PSV

Mike Eerdhuijzen dacht zich zaterdagavond even tot held van Sparta Rotterdam te kronen. De 24-jarige verdediger schoot in minuut 94 de bal tegen de touwen en vierde dat doelpunt, de 2-2, tien seconden lang. Totdat ook hij zich besefte dat de vlag omhoog was gegaan.

Sparta stond zaterdagavond bij een 2-1 achterstand lang in overtalsituatie. De Rotterdammers konden de gelijkmaker echter maar moeilijk forceren. Trainer Jeroen Rijsdijk besloot om in de slotfase de 1 meter 94 lange Eerdhuijzen als stormram te laten fungeren.

Het gebeurde allemaal nadat Walter Bénitez de gelijkmaker op formidabele wijze meermaals wist te voorkomen. Toch leek de Argentijn voor de tweede keer geklopt, toen Eerdhuijzen de bal met een droge schuiver binnenwerkte.

Aangespoord door de emotie sprintte de verdediger weg van het Eindhovense doel en maande hij de PSV-fans met een stiltegebaar tot rust. Pijnlijk, vooral toen Eerdhuijzen besefte dat de assistent-scheidsrechter zijn vlag al in de lucht had hangen.

"Ik was met mijn hoofd bij de tribune, ik had het best laat door. Het is gewoon een kutmoment, natuurlijk", zegt de mandekker na afloop bij ESPN. Hij baalt van zijn gedrag na de afgekeurde treffer en trekt direct het boetekleed aan. "Dat vingertje moet ik niet doen, dat slaat nergens op."

"Dit is een beetje karma, hè?", vraagt de verdediger retorisch. "Het is driekwart jaar geleden dat ik gescoord heb. Het is emotie, maar dit is jammer." Sparta kon een nederlaag, ook met elf tegen tien, niet afwenden.

Daar baalde Eerdhuijzen dan ook van na afloop. "Het was vrij stil in de kleedkamer. Je weet dat er meer in zat." Door de nederlaag bezet Sparta momenteel de negende plek. Zondagmiddag kunnen de nodige ploegen echter over de Spartanen heen klimmen.