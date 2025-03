Sparta Rotterdam zet grote stap richting lijfsbehoud door overtuigende zege bij Fortuna Sittard

Sparta Rotterdam heeft zaterdagavond een belangrijke zege geboekt in de Eredivisie. Op bezoek bij Fortuna Sittard won de ploeg van trainer Maurice Steijn overtuigend: met 0-3. Daardoor is Sparta, dat naar plek veertien klimt, al vier duels op rij ongeslagen in de competitie. Fortuna staat negende.

Kaj Sierhuis stond in de basis bij Fortuna. Het was voor de spits zijn eerste basisplaats sinds 3 mei 2024, toen hij op bezoek bij Go Ahead Eagles een kruisbandblessure opliep waardoor hij bijna tien maanden aan de kant stond.

Sparta kwam al razendsnel op voorsprong. De Rotterdammers namen een vrije trap snel, Fortuna stond te slapen, en Shunsuke Mito profiteerde door de bal over Mattijs Branderhorst heen te wippen: 0-1.

Het antwoord was vervolgens aan Fortuna, maar de thuisploeg wist maar weinig te creëren. Kristoffer Peterson was enkele keren enigszins dreigend, maar echt in de buurt van een goal kwam hij niet.

Vlak voor rust was het aan de andere kant van het veld wel nog een keer raak. Mitchell van Bergen werd aan de rechterkant van het veld diep gestuurd, vond Gjivai Zechiël en de Feyenoord-huurling schoot de bal in de bovenhoek: 0-2.

Na de rust was het eenrichtingsverkeer richting het doel van Nick Olij. Ezequiel Bullaude kopte de bal op de bovenkant van de lat, en de Sparta-doelman bracht redding op een kopbal van invaller Bojan Radulovic. Sparta was enkele keren gevaarlijk in de counter, en uit één van die snelle uitbraken maakte Mito na slecht verdedigen ook de 0-3.

Fortuna, dat nog een goal van Radulovic zag worden afgekeurd omdat er hands aan vooraf was gegaan, bleek niet meer in staat om nog iets terug te doen. Sparta heeft door de zege nu vier punten meer dan nummer zestien Willem II, en zet zo een grote stap richting lijfsbehoud.