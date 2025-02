Sparta Rotterdam is na zege op FC Groningen slechts één punt verwijderd van veilige plek 15

Sparta Rotterdam heeft zondag een cruciale zege op FC Groningen geboekt. In een knotsgekke fase na rust was het Tobias Lauritsen die gebruikmaakte van zijn lengte en de enige treffer van de wedstrijd binnenkopte: 1-0. Groningen werd even daarvoor benadeeld door VAR Bas Nijhuis, die niet zag dat Mike Eerdhuijzen te vroeg inliep bij de gemiste penalty van Leandro Bacuna. Nummer zestien Sparta staat nu slechts één punt achter zowel Groningen als Heracles Almelo.

Het fris spelende Groningen maakte in de beginfase de meeste aanspraak op de voorsprong, al bleven de echt grote kansen uit. Sparta kwam beter in de wedstrijd en toonde zich dreigend via de behendige Shunsuke Mito en Thijs Oosting. Laatstgenoemde probeerde het in de korte hoek, Nick Olij had weinig moeite met zijn inzet.

Ajax-huurling Kristian Hlynsson startte in de basis bij Sparta en het scheelde weinig of hij had een droomdebuut beleefd. De IJslander kreeg veel ruimte, maar liet na Groningen-goalie Etienne Vaessen te passeren en kopte naast.

Vlak na rust kreeg Groningen een strafschop van arbiter Alex Bos, nadat Marvin Young een lichte overtreding beging op Brynjólfur Willumsson. Bacuna ontfermde zich over het buitenkansje, maar moest zijn meerdere erkennen in Olij, die knap redde. Door te vroeg inlopen van Eerdhuijzen had Groningen een nieuwe strafschop moeten krijgen.

Enkele ogenblikken later speelden Willumsson en Young opnieuw een hoofdrol. Eerstgenoemde wilde een voorzet binnenschieten, en raakte daarbij het been van Young. Bos werd naar het scherm geroepen om te bepalen of er sprake was van een rood-waardige overtreding. Bos had een andere mening dan Nijhuis en hield het bij geel.

Aan de overkant was het vervolgens raak voor Sparta. De Rotterdammers kregen twee hoekschoppen in een kort tijdsbestek en uit de tweede was het raak, toen Lauritsen voor zijn man kroop en Vaessen verschalkte: 1-0.

Groningen drong aan een kreeg ook wat mogelijkheden. De grootste was voor Thom van Bergen, die de bal een tikkeltje achter zich kreeg van Luciano Valente en de bal boven Olij op de lat werkte. Sparta hield ondanks enkele hectische momenten stand en maakt de degradatiestrijd weer een heel stuk spannender.