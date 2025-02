VAR Bas Nijhuis gaat gigantisch in de fout bij Sparta Rotterdam - FC Groningen

Er gaat op het moment haast geen Eredivisie-speelronde voorbij waarin arbitrale beslissingen níét tot grote verbazing leiden. Zondag was het weer zover tijdens Sparta Rotterdam - FC Groningen, waar de uitploeg ogenschijnlijk behoorlijk benadeeld is.

Bij een 0-0 stand mochten de noorderlingen aanleggen vanaf elf meter. Aanleiding was een overtreding op Brynjólfur Willumsson, die niet voor het eerst dit seizoen een strafschop versierde voor Groningen.

Aanvoerder Leandro Bacuna ging vervolgens achter de bal staan, maar schoot slapjes in en zag Sparta-doelman Nick Olij snel in de goede hoek zijn en redding brengen. Van een rebound kwam het niet, aangezien verdediger Mike Eerdhuijzen kon ingrijpen voordat Mats Seuntjens bij het leer was.

Al snel volgde bij ESPN een herhaling van de verkwanselde penalty. Uit deze terugblik bleek meteen dat Eerdhuijzen op het moment dat de pingel genomen werd, te vroeg inliep. Bacuna had dus, als scheidsrechter Alex Bos en zijn assistenten goed hadden opgelet, nog een keer mogen aanleggen.

Vooral de VAR van dienst, Bas Nijhuis, valt de fout aan te rekenen. Hij had immers de beschikking over de nodige herhalingen van de penalty, maar merkte de overtreding van Eerdhuijzen niet op.