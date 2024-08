Spanje pakt goud op Olympische Spelen in bloedstollende finale met acht goals

Spanje heeft zich vrijdagavond ten koste van Frankrijk verzekerd van de gouden medaille op de Olympische Spelen. De ploeg van bondscoach Santiago Denia Sánchez gaf een 1-3 voorsprong uit handen, waardoor er na reguliere speeltijd een 3-3 tussenstand op het scorebord stond. In de verlenging stelde Spanje via twee goals van Sergio Camello (Rayo Vallecano) orde op zaken: 3-5.

Veel spelers van naam verschenen er niet aan de aftrap bij beide landen. Bij Frankrijk, dat gecoacht wordt door Thierry Henry, startten Alexandre Lacazette (Olympique Lyon) en Michael Olise (Bayern München), terwijl bij Spanje basisplaatsen waren weggelegd voor Fermin López, Pau Cubarsi en Eric García (allen FC Barcelona).

Het was na elf minuten spelen Frankrijk dat voor de eerste keer toesloeg in het Parc des Princes in Parijs. Enzo Millot kreeg de bal ietwat gelukkig voor de voeten en zag doelman Arnau Tenas vervolgens grabbelen: 1-0.

Spanje besloot de duimschroeven daarop aan te draaien en leek de schaapjes binnen een half uur op het droge te hebben. Het was López die tot tweemaal toesloeg binnen zeven minuten.

Na ruim een kwartier spelen wist de middenvelder een voorzet vanaf de rechterkant van Alex Baena te verlengen tot in de verre hoek: 1-1. Niet veel later stond hij op de juiste plek om een rebound achter Guillaume Restes te werken: 1-2.

Nog binnen het half uur tilde Spanje de marge naar twee en ditmaal werkte Baena zichzelf op het scorebord. De middenvelder van Villarreal mocht aanleggen voor een vrije trap van een meter of twintig en schoot feilloos raak: 1-3.

Frankrijk voerde na rust de druk steeds verder op. Na enkele gemiste kansen viel in de 78ste minuut de gelijkmaker. Een scherp aangesneden vrije trap van Olise werd van dichtbij ingetikt door Maghnes Akliouche: 2-3.

Spanje slaagde er net niet in om de zege in reguliere speeltijd over de streep te trekken. Juan Miranda hield in blessuretijd zijn tegenstander vast bij een hoekschop en veroorzaakte zo een penalty voor Frankrijk. Spanje had in minuut 90+6 alsnog kunnen winnen, maar Benat Turrientes trof de lat.

Zo volgde een verlenging in de Olympische finale. In de honderdste minuut nam Spanje toch weer de leiding. Sergio Camello werd vrij voor de keeper gezet door een steekbal van Sergio Gómez en stiftte de bal fraai over Guillaume Restes heen: 3-4.

De beslissing viel in de 121ste minuut via opnieuw een soort stift van Camello, die Restes wederom te machtig was: 3-5.