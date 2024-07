Spaanse selectie zorgt voor veel woede met ‘beledigend, provocerend lied’

Gibraltar is niet gediend van enkele leuzen die werden gezongen door de Spaanse voetbalploeg bij de huldiging. Maandagavond werd de EK-winnaar gehuldigd in Madrid en daarbij zongen de spelers en het publiek dat ‘Gibraltar van Spanje is’.

“Gibraltar es español”, zo begonnen onder meer Rodri en Álvaro Morata te zingen tijdens het kampioensfeest. Het was een lied dat ook al in Duitsland rondging, en nu werd het op de huldiging uit volle borst meegezongen door het aanwezige publiek.

Het lied is een knipoog van de Spanjaarden, die in de EK-finale Engeland met 2-1 versloegen. Gibraltar is namelijk een Brits overzees gebied dat direct voor de Spaanse kust ligt. In het verleden waren er vaak politieke spanningen tussen Spanje en Engeland over Gibraltar.

????No digan más que “Gibraltar es español”, que no les gusta, y al Gobierno felón de España, tampoco: ??Tachan de “repugnantes” y “rancios” los cánticos en la celebración de #España. ??Además. la Asociación de Fútbol de Gibraltar (FA) ha presentado una queja formal a la UEFA.… pic.twitter.com/28rOTcmQRW — Antonio???? (@AntonioGuillenH) July 16, 2024

Hoewel Gibraltar al ruim driehonderd jaar onderdeel is van het Britse Koninkrijk, heeft de Spaanse regering het stuk land nooit erkend als onderdeel van het Verenigd Koninkrijk. Vandaar dat de spelers en het publiek het territorium als grap ‘opeisten’ na de zege op Engeland, maar dat schoot in het verkeerde keelgat bij Gibraltar.

Naar aanleiding van de leuzen heeft de voetbalbond van Gibraltar via de officiële kanalen aangekondigd een aanklacht in te dienen bij de UEFA. Reden voor de aanklacht is het ‘uiterst provocerende en beledigende karakter van de vieringen’.

The Gibraltar FA to make official complaint to UEFA following Spanish Men’s National Team Euro 2024 celebrationshttps://t.co/GWKGrPrlhM — Gibraltar FA (@GibraltarFA) July 16, 2024

“In het voetbal is er geen plek voor dit gedrag”, zo schrijft de voetbalbond verder in het statement. Ook op social media wordt er door inwoners van Gibraltar boos gereageerd op de liederen van de Spaanse fans, die het zelf vooral als ‘grap’ bestempelen.

Of de UEFA daadwerkelijk sancties gaat opleggen naar aanleiding van de officiële aanklacht, is vooralsnog onbekend.

