FC Barcelona rekende zaterdagavond in een gedenkwaardige El Clásico overtuigend af met Real Madrid: 0-4. De Spaanse media ziet het als een 'machtsgreep' en complimenteert Hansi Flick en zijn bijzonder jeugdige elftal.

In de tweede helft walste Barcelona in het Santiago Bernabéu compleet over Real Madrid heen. Met een kleine omzetting in de rust, waarbij Frenkie de Jong in het veld kwam, ontmantelde Flick de middelste linie van De Koninklijke.

"Flick verwoest Real Madrid", zo kopt MARCA dan ook de zondagse editie van de krant. De sportkrant zag een onherkenbaar Real Madrid. "Wat is er aan de hand met Kylian Mbappé en Jude Bellingham? Bellingham is nog maar een schim van de speler die vorig seizoen de harten in Bernabéu veroverde."

Aan de kant van FC Barcelona zag het toonaangevende medium juist een uitblinker. "Lamine Yamal is de uitverkorene. Hij liet het zien op het EK en bevestigde het nu in Bernabéu. Zijn goal was een duidelijke boodschap richting Real: ze gaan nog veel pijn lijden tegen hem."

"Barça heeft zichzelf opnieuw uitgevonden", zo luidt de kop van Diario AS. "Dankzij twee goals van Robert Lewandowski werd een onherkenbaar Real Madrid ontmanteld. Lamine Yamal en Raphinha bevestigden daarna dat er een nieuw tijdperk is aangebroken in de machtsverhouding tussen Barça en Real."

Barcelona werkte de wedstrijd af met enkele grote La Masia-talenten in de basiself. Iñaki Peña, Pau Cubarsí, Alejandro Baldé, Marc Casadó, Fermin López en Yamal: allen zijn het producten van de befaamde Catalaanse jeugdopleiding. "De Barça-kids schrijven geschiedenis", zo oordeelt Mundo Deportivo dan ook.

"De erfenis van La Masia blijkt eeuwig. Barça draaide Real Madrid de nek om en neemt het Bernabéu over. Vinicius wint maandag de Gouden Bal, maar de wereld zal alleen praten over het voetbal van Barça en de kinderen van Flick. Een machtsgreep", aldus de sportkrant.

SPORT: "Barça laat Bernabéu beven. Flicks Barcelona vernedert Real en maakt een onvergetelijke week compleet. Na de liquidatie van Bayern München zorgt Flicks totaalvoetbal er nu voor dat fans van Barcelona in totale euforie zijn en dat alle alarmbellen serieus afgaan bij Real."