De Sevillaanse media zijn lovend over het optreden van Antony in het Europa League-duel met KAA Gent. De Braziliaan was met een doelpunt belangrijk voor Real Betis, dat dankzij de 0-3 overwinning met anderhalf been in de achtste finale van het Europese toernooi staat.

Antony is voortreffelijk begonnen aan zijn uitleenbeurt aan Real Betis. Afgelopen weekeinde luisterde hij zijn tweede optreden namens de club op met zijn eerste treffer, donderdag verdubbelde hij zijn totaal. Daarmee leidde de huurling van Manchester United een 0-3 zege van de Spanjaarden op KAA Gent in.

Daags na de zege van los Béticos zijn de lokale media lovend over het optreden van Antony, die een erg moeilijke periode kende bij Manchester United en nu lijkt op te leven. Zelf geeft de rechtsbuiten aan ‘te hebben gevoeld’ dat Betis de juiste club voor hem is.

El Desmarque geeft Antony samen met Cédric Bakambu het hoogste cijfer van de ploeg: een 8. “Opnieuw een goal voor Antony. Naar binnen snijden vanaf rechts en met links raak schieten in de verre hoek: de specialiteit van het huis”, zo schrijft de krant. “Goede spelers hebben weinig aanpassingstijd nodig.”

Antony krijgt ook lovende kritieken van El Diario de Sevilla, dat overigens geen cijfers uitdeelt. “De Braziliaan zit op zijn plek en hij heeft nu al aangetoond dat zijn slechte vorm puur te maken had met vertrouwen.”

“Hij probeerde het drie keer op vergelijkbare wijze. Eerst bracht de keeper redding, vervolgens schoot hij rakelings naast en de derde keer was het raak”, ziet het lokale dagblad.

Zelf liet Antony na afloop in gesprek met Movistar + weten uit een moeilijke periode te komen. “Ik heb veel gemaakt, maar het belangrijkste is dat ik nu gelukkig ben. Mijn familie en ik zijn erg gelukkig hier. Het publiek is geweldig, de fans zijn erg belangrijk voor me.